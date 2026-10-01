Conocí a Jorge Kahwagi Macari cuando inicié mi carrera política. Desde ese momento, me quedó claro que estaba ante un hombre auténticamente único, alguien capaz de romper cualquier molde. Político comprometido, boxeador, empresario visionario. Jorge era increíble en todas sus facetas. Más allá de los reflectores, del éxito, los títulos y las discusiones públicas, lo que verdaderamente lo definía era un corazón maravilloso, lleno de empatía, calidez. Era de esas personas que le hacen un bien profundo al mundo. Un ser humano muy cariñoso.

Curiosamente, el destino tiene formas muy particulares de manifestarse. Llevaba varios días acordándome mucho de él. Daba vueltas en mi mente la idea de llamarlo, solo para escuchar su voz cuando me decía “flaca adorada”, saber cómo se encontraba y recordarle lo especial que era para mí. Lamentablemente esa llamada no la hice y eso me pesa.

El 30 de septiembre, me sacudió la dolorosa noticia de que Jorge Kahwagi Macari había trascendido, dejando este plano a una edad muy joven. Al leer las innumerables muestras de apoyo, el profundo cariño y el amplio reconocimiento que tantas personas le dedican, se me apachurra el corazón. Me embarga una profunda tristeza por su partida, pero, al mismo tiempo, me honra enormemente haber tenido el enorme privilegio de conocerlo, de recordar cada una de nuestras pláticas.

Su dolorosa partida me deja una lección urgente y vital que no podemos ignorar, no dejen esa llamada, ese mensaje o ese café para después. Ese “después” es una promesa que muchas veces no llega. Parece que caminamos por la vida con la arrogancia de pensar que somos eternos, postergando los afectos y las palabras importantes.

Las y los invito a que seamos tan cariñosos y empáticos como lo fue Jorge Kahwagi Macari, a que juntas y juntos impulsemos con fuerza el valor de la solidaridad en un mundo que tanto lo necesita. Así lo hizo él a lo largo de su vida, y eso lo hará eterno

Un beso enorme hasta el cielo, flaco adorado. Buen viaje, Jorge Kahwagi Macari.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

X: @JennIslas

TikTok: @jenniferislas

Instagram: @JennIslas

Facebook: Jennifer Islas V