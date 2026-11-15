La delincuencia organizada ha encontrado nuevas formas de acercarse a los jóvenes. Las redes sociales, los videojuegos y las falsas ofertas laborales pueden convertirse en puertas de entrada a un mundo del que quizá ya no puedan salir.

El fenómeno no es nuevo. Hace casi 20 años teníamos un negocio de lavado de autos y veía cómo se acercaban a mis trabajadores personas para invitarlos a salir o les daban regalos. De un día a otro les perdíamos la pista, incluso sus familias no volvían a verlos.

De uno sí supimos que lo levantaron con violencia. No quiso irse a las “buenas” y se fue a la mala.

Pero en la actualidad, reclutar jóvenes para sumarlos a organizaciones criminales, no siempre comienza con una amenaza o un levantón. En ocasiones empieza con un mensaje de WhatsApp, una invitación a jugar en línea, una oferta de trabajo publicada en Facebook o la promesa de ganar dinero fácil sin tener experiencia.

Las organizaciones de derechos humanos, fiscalías y corporaciones policiales han intentado identificar publicaciones, mensajes y perfiles que promueven este tipo de reclutamiento, pero es una labor titánica. La velocidad con la que los criminales crean cuentas nuevas, modifican mensajes y saltan de una plataforma a otra supera la capacidad de respuesta de las autoridades mexicanas.

Uno de los reclamos más fuertes viene de las madres buscadoras, quienes han vivido el dolor de ver a sus hijos desaparecer después de haber sido contactados por estos grupos. Ellas exigen mayor responsabilidad a las plataformas digitales y las acusan de no aprovechar su alta tecnología de monitoreo para bloquear, detectar y eliminar de forma oportuna esas publicaciones de reclutamiento. Para ellas, la inteligencia artificial y los sistemas de moderación de contenido deberían servir para proteger a la juventud mexicana, no para permitir que los criminales tengan un espacio libre para capturar adolescentes.

El crimen organizado quiere convertir la necesidad en su mejor herramienta de reclutamiento. La sociedad, las familias y el Estado tienen que impedir que la desesperación de un joven termine siendo el negocio de un delincuente.

Una supuesta oferta de empleo con un sueldo atractivo, transporte incluido y contratación inmediata puede parecer una oportunidad extraordinaria.

Pero detrás de algunas de esas ofertas casi siempre se encuentra una trampa.

La delincuencia organizada no necesariamente busca convencer a los jóvenes de convertirse en criminales desde el primer contacto. Puede comenzar ofreciéndoles pequeños encargos, regalos, dinero, recargas telefónicas o supuestas amistades. Después llegan las peticiones: prestar una cuenta bancaria, vigilar una calle, informar quién entra y sale de una colonia, transportar paquetes o conducir un vehículo.

Lo que parecía un favor termina convirtiéndose en una forma de involucrarlos en actividades delictivas.

Algo que se ha vuelto muy común son las transferencias de dinero, para luego retirarlo a cambio de una comisión. Esto ocurre a la luz del día en la Ciudad de México, sobre todo en jóvenes universitarios, estudiantes de la UNAM y del IPN, quienes sin darse cuenta están participando en operaciones ilícitas y su nombre, sus datos y sus cuentas pueden quedar vinculados con investigaciones criminales.

No podemos normalizar que el crimen organizado se convierta en una alternativa de empleo para quienes no encuentran oportunidades legítimas.

Mientras las autoridades, las plataformas y la sociedad sigan reaccionando después de la desaparición de un adolescente, el reclutamiento digital seguirá cobrando vidas.

Proteger a nuestros jóvenes no es solo tarea de la policía: es una exigencia urgente para que la tecnología deje de ser una trampa y se convierta en una barrera contra el crimen organizado.