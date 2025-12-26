El Mundial de Futbol se celebrará, en México, Canadá y Estados Unidos, del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Del 4 al 26 de julio del próximo año se correrá el Tour de Francia —tres etapas en Cataluña, España, y 18 en territorio francés—.

Ambos eventos, Tour y Mundial, coincidirán durante 16 días —casualmente en ese lapso, si no estoy equivocado, habrá 16 juegos mundialistas—.

El arranque del Tour se dará prácticamente al mismo tiempo que los partidos de octavos de final mundialistas. Entonces, es mucho muy probable que México quede eliminado más o menos cuando se dé el banderazo de salida a la más importante vuelta ciclista de tres semanas.

Para escapar de la lata que le darán en la mañanera con el casi seguro fracaso futbolero de la Selección, l a presidenta Claudia Sheinbaum podría imitar aquello que hizo en el siglo XIX la reina Victoria , de Inglaterra, relacionada con Bolivia.

Es interesante, y vendrá muy al caso en en el julio mexicano de 2026, la leyenda de un curioso enfrentamiento entre el impresentable caudillo boliviano Mariano Melgarejo (gobernó entre 1864 y 1871) y la Reina Victoria, Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Dama de la Real Orden de Victoria y Alberto y Dama de la Imperial Orden de la Corona de la India —y, por si no fueran bastantes títulos, pocos años después de supuestamente haberle dado una lección a Melgarejo, en 1876, se convirtió en Emperatriz de la India—.

Hay varias versiones de la anécdota. La que conozco dice que el embajador británico en Bolivia despreció un regalo del dictador Mariano Melgarejo. Precisión: John Augustus Lloyd no era exactamente embajador, sino British Chargé d’Affaires and Consul‑General to Bolivia, y quizá este hombre —quien además era Fellow of the Royal Society— no despreció el obsequio del gobernante boliviano, sino que probablemente galanteó con la amante del general, quien por lo demás fue apodado Déspota de La Paz y Dictador Sanguinario.

El caso es que Mariano Melgarejo se enojó con John Augustus Lloyd. Como castigo, el general obligó al diplomático a beber muchísima agua con chocolate y luego lo obligó a pasear por la plaza principal de La Paz montado en un burro mirando hacia atrás.

Cuando la Reina Victoria se enteró, furiosa por lo que consideró una ofensa contra la Corona, ordenó bombardear Bolivia con los cañones de la poderosa Royal Navy. Pero… al informarle sus comandantes que Bolivia no tenía costas y que, para colmo, la ciudad de La Paz se ubica a más de 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar, la orgullosa Reina decidió hacer lo único razonable en una situación así: en un mapamundi tachó al país sudamericano y dijo: “Bolivia has ceased to exist”, o sea, Bolivia ya no existe, y Su Majestad mejor se dedicó a asuntos más importantes.

Cuando, coincidiendo con el arranque del Tour de Francia, México sea feamente eliminado en la Copa del Mundo, la presidenta Sheinbaum , para quitarse de encima tan engorroso asunto —no vale la pena ponerse a lamentar la guerra perdida de México en el futbol—, podría simple y sencillamente decir, como la Reina Victoria: “The World Cup has ceased to exist”, o expresado más elegantemente: “Nos vale gorro la Copa del Mundo”, y pasar a lo deportivamente trascendente en ese momento, el debut de Isaac Torito del Toro en el Tour de Francia.

La responsabilidad del Torito, quien tendrá 22 años cuando empiece el Tour en Barcelona, será la de apoyar al líder de su equipo, el mejor ciclista de esta época —y probablemente de todas las épocas—, Tadej Pogačar.

El rol secundario de Isaac del Toro en el más importante equipo ciclista del mundo no le impedirá destacar. En 2025 estuvo muy cerca de ganar el Giro de Italia —quedó en segundo lugar—, a pesar de que inició como gregario del español Juan Ayuso.

Lo que sea, el muy probable triunfo de Del Toro en la primera etapa del Tour —contrarreloj por equipos con final en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en Barcelona— se dará cuando a México se le elimine en octavos de final en el Mundial. Será un gran paraguas político - deportivo - mediático para no acomplejarnos con el desastre de plano inevitable de la World Cup.

¿Cómo compara la IA las posibles actuaciones del Torito en el Tour de Francia y la Selección en el Mundial? Enseguida la respuesta.

1.- Selección Mexicana en el Mundial.

Situación esperada: Eliminación temprana o desempeño pobre.

(i) Desencanto nacional. (ii) Críticas de medios y redes sociales. (iii) Potencial politización: oposición y medios cuestionan la gestión del gobierno. Narrativa clave: “Fracaso esperado del Tri” afecta orgullo deportivo.

2. Isaac del Toro en el Tour de Francia.

Situación esperada: Actuación destacada, posible podio o resultados notables.

(i) Genera orgullo nacional y cobertura mediática positiva. (ii) Ofrece un al fútbol. (iii) Puede equilibrar la percepción pública negativa por el Tri. Narrativa clave: “México brilla internacionalmente en otros deportes”.

3. Narrativa nacional y mediática.

filtra y combina los mensajes de fútbol y ciclismo. Función: (i) Mitigar el impacto negativo del fracaso futbolístico. (ii) Resaltar triunfos individuales de Del Toro. (iii) Permitir al gobierno capitalizar logros deportivos sin depender únicamente del Tri.

4. Efectos políticos y sociales.