No nos sorprendamos, lo más extremo de un totalitario se esta conjugando en la figura de López Obrador . Con extrema perversidad ha ido allanando el camino para perpetuarse de una forma u otra en el poder y para consumarlo, necesita adueñarse del Poder Judicial como ya lo hizo del Legislativo.

Ya no podemos hablar de instituciones ni de poderes de la República e incluso, se dificulta pensar las razones por las que, en plena transición de gobierno, está complicando tanto las cosas.

Construyendo la destrucción

A base de billetazos, amenazas y extorsiones consiguió hacerse de los partidos políticos. De los siete, sólo la base y militancia del PAN se puede considerar opositora.

Sus aliados del PRI salinista son parte de Morena, PT y PVEM y de MC de Dante Delgado, que desde su fundación ha sido refugio de corruptos como Ricardo Monreal, Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, Manuel Velasco, Manuel Espino y otras lacras del priismo y panismo que fueron cooptados de una u otra forma.

El PRD y “los chuchos”, serviles al obradorismo y el PRI de “Alito” montando farsas a sabiendas de que Beltrones ya tiene un pie en el PVEM.

Al hacerse de las voluntades de los partidos, AMLO secuestró la representación ciudadana formal, es decir, la sociedad quedó huérfana, sin nadie que la represente frente al poder.

El siguiente paso es que, sin poder recurrir a las instancias formales y sin alternativas de representación, la sociedad salga a las calles como ya ocurre y la respuesta, como se está viendo, sea la represión.

La ciudadanía responde

Ya salieron los estudiantes de universidades públicas y privadas, representantes del sector empresarial, los colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil.

En los medios de comunicación, figuras como Ciro Gómez Leyva, vituperado constantemente desde la tribuna de la mañanera, aun pudo contestar fuerte y con entereza a los insultos y apercibimientos del presidente. Somos una inmensa mayoría los que hemos manifestado nuestra inconformidad sobre las reformas que impulsa AMLO y avala la presidenta electa.

En estos momentos, usted que me lee y yo, y toda la sociedad, no tenemos una representación formal, incluso quienes votaron por la continuidad, no somos escuchados, la única voz y voluntad que escuchan y respetan los legisladores del bloque de Morena es la de AMLO, y lo peor, las instancias para inconformarse, proponer o discutir ya fueron destruidas, sólo nos quedan las calles y a partir de ahí, vendrá la represión como parte de la destrucción que Andrés ha ido construyendo.

Porfirio lo advirtió

Si alguien conocía a AMLO, era quien le puso la banda presidencial, Porfirio Muñoz Ledo, un hombre talentoso y conocedor de los entretelones de la política nacional que al final de sus días en 2022, con enorme lucidez advirtió que con las reformas para trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, del Poder Judicial y otras más: “el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende poner un estado de excepción en México el último año de su mandato presidencial y crear un bloque hegemónico y dictatorial”.

Y tal como lo advirtió, se consumó la perdida de nuestras libertades. “Es urgente que los partidos políticos asuman su responsabilidad, es momento que pidan por la vía de controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, para pedir cuentas al Ejecutivo, porque si se agacha el Legislativo este país está diciendo adiós a su libertad”.

Como mucho se ha comentado, y cabe recordar, Andrés dejó la revocación de mandato como la figura de la “Espada de Damocles” sobre el cuello de su sucesora.

AMLO allanó el camino para cualquier forma autoritaria de conservar el poder. Su ambición, narcisismo y la corrupción de sus familiares y aliados, son lo que lo motiva a hacer todas estas reformas y consolidar un régimen clasista y racista en México.

El entorno internacional

Sin embargo, las voces de las más diversas instancias a nivel internacional se han dejado escuchar, apenas ayer el Congreso estadounidense hizo pública una carta en la que solicitan a la representante de comercio de los Estados Unidos, Katherine Tai una rápida interacción con el gobierno de México para que comunique las inquietudes que las reformas representan para nuestro principal socio comercial. “Muchas de las reformas propuestas parecen comprometer el acceso de los exportadores estadounidenses a un marco regulatorio estable predecible e imparcial”.

Agregan que políticas como abolir organismos reguladores independientes “socavarían los compromisos de México en el T-MEC y crearán un entorno desafiante para las empresas”. Señalan como “imperativo” que cada país socio respete la integridad del Acuerdo.

Por lo pronto, El Mayo Zambada ya aceptó su traslado a Nueva York para ser juzgado ¿será por esa razón de Andrés está incendiando el país y acelerando todo?

