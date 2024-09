El ex canciller y futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió a Ken Salazar y a The Washington Post, señalando que “Estados Unidos no tiene derecho a criticar” como lo hacen con la reforma judicial.

Fue a finales de agosto cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se pronunció en contra de la reforma al Poder Judicial que se discutirá en la Cámara de Senadores para su aprobación.

Asimismo, los medios de comunicación de Estados Unidos, como The Washington Post y The Wall Street Journal, se han mostrado en contra de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Marcelo Ebrard responde a Ken Salazar y The Washington Post por reforma judicial

Es mediante un comunicado que Marcelo Ebrard compartió en su cuenta de X, que el senador respondió a la opinión de Ken Salazar y The Washington Post, respecto a la reforma judicial.

Marcelo Ebrard señala que México se encuentra en un proceso necesario para reformar el sistema de justicia, para reforzar su transparencia y eficiencia, valores que comparte con Estados Unidos.

Pese a esto, el editorial de The Washington Post pide que la reforma judicial desaparezca y Ken Salazar la criticó bajo el argumento de que “amenaza de alguna manera” la democracia de México.

“El pueblo mexicano es capaz de juzgar lo que es mejor para sus propios interese y Estados Unidos no debe privarlo de sus derechos sugiriendo lo contrario”. Marcelo Ebrard responde a Ken Salazar y The Washington Post

En referencia, Marcelo Ebrard contradice a The Washington Post respecto a que los asuntos internos de México son de interés hemisférico, señalando interferencia que va contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mientras que en respuesta a lo dicho por Ken Salazar sobre la reforma judicial, de acuerdo con Marcelo Ebrard, sugiere que “lo que es virtud para Estados Unidos, es un defecto en México”.

Igualmente, Marcelo Ebrard recuerda que México respeta el derecho de Estados Unidos, país que elige en muchos estados al poder judicial en votación, pero nunca se ha dicho que peligre la democracia por esto.

El documento está firmado por Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, futuro secretario de Relaciones Exteriores, destacando que México está abierto al diálogo constructivo, pero Estados Unidos debe mostrar respeto por su búsqueda soberana.

En respuesta a editorial del Washington Post y la declaraciones del Embajador Ken Salazar : pic.twitter.com/Ecely1cAgz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 5, 2024

Ken Salazar asegura que relación entre México y Estados Unidos continuará pese a reforma judicial; hay un pero

Aunque no ha respondido a la misiva de Marcelo Ebrard, Ken Salazar aseguró que la relación económica entre México y Estados Unidos continuará pese a aprobación de reforma judicial.

Esto fue mencionado tras su participación en la convención de American Society, en donde Ken Salazar explicó que la integración económica continuará con la revisión del T-MEC que se llevará a cabo en dos años.

Igualmente y respecto a AMLO, Ken Salazar afirmó que le tiene mucho aprecio al presidente, a quien considera que ha dado su vida por México, aunque no mencionó si lo buscará antes de que termine su mandato el 30 de septiembre.

Sin embargo, el martes 3 de septiembre Ken Salazar también fue cuestionado por la reforma judicial y señaló que puede provocar “muchísimo daño” a la relación entre ambos países en caso de que no se haga bien.

Aunque Ken Salazar se dijo respetuoso de la soberanía de México, también se mostró preocupado por la reforma judicial, debido a preocupaciones de quienes “quieren lo mejor para Estados Unidos”.