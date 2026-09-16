Cada septiembre, las plazas públicas se llenan de luces y vítores para celebrar la libertad de un país entero. La memoria oficial suele padecer de una miopía selectiva. Nos enseñaron a admirar una independencia de fusiles y uniformes masculinos, relegando a las mujeres al papel de acompañantes silenciosas o víctimas pasivas. Pero la realidad es otra, la emancipación de México tiene nombre, estrategia y valentía femenina. Sin ellas, el grito de libertad simplemente jamás habría resonado.

El compromiso de las mujeres de la insurgencia no fue un acto de devoción ciega, sino una convicción política profunda. Josefa Ortiz de Domínguez operó en el centro del peligro y su audacia salvó el inicio de la insurgencia. Leona Vicario, lejos de ser una víctima desvalida, se consolidó como la mente intelectual y el motor financiero que sostuvo la causa, defendiendo con orgullo su derecho a pensar y actuar por sí misma. Ambas rompieron el molde colonial que confinaba a las mujeres al hogar y al silencio.

En el frente de batalla y en la clandestinidad, la resistencia fue aún más radical. Gertrudis Bocanegra prefirió la muerte ante el pelotón de fusilamiento antes que traicionar sus ideales y delatar a su red de mensajería. Mariana Rodríguez del Toro encendió los ánimos conspirativos cuando el panorama parecía perdido, demostrando un liderazgo inquebrantable. Mientras tanto, figuras como La Güera Rodríguez desafiaron las normas de la alta sociedad para desestabilizar al poder colonial, y Manuela Medina, conocida como “La Barragana”, lideró tropas en el campo de batalla, demostrando que el coraje de una capitana indígena no conocía límites.

Mirar el pasado con ojos feministas nos obliga a transformar la forma en que entendemos el presente. No podemos hablar de una patria libre mientras persistan las brechas de género, la violencia y la invisibilización de nuestras aportaciones cotidianas. Nombrarlas hoy es un acto de justicia y una promesa de lucha para las generaciones actuales.

Para construir la nación verdaderamente equitativa que ellas vislumbraron, juntas y juntos impulsemos un futuro de igualdad, donde ninguna voz vuelva a ser borrada de la historia.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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