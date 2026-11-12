Hoy los teléfonos y las redes sociales son parte de nuestra vida diaria y de la forma en que nos conectamos con el mundo. Pero que la tecnología sea cotidiana no significa que debamos normalizar los riesgos a los que expone a nuestras niñas, niños y adolescentes. La escuela debe seguir siendo ese refugio seguro para aprender, convivir y crecer emocionalmente, lejos de las distracciones y del miedo que a veces cabe en una pantalla.

Por eso, me da mucho gusto y aplaudo que el diputado Víctor Hugo Romo haya subido a la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para poner este tema urgente en el centro del debate. Su iniciativa no busca prohibir los celulares ni darle la espalda al futuro, sino poner reglas claras y humanas. Se trata de que los dispositivos sirvan para aprender y no para lastimar, respetando siempre las excepciones por salud o emergencia y protegiendo la privacidad de las y los estudiantes.

Lo que más valoro de esta propuesta es su empatía frente al ciberacoso, entender que basta una sola fotografía sin consentimiento o una burla digital para romper la paz de una o un joven, y que no podemos esperar a que el daño se repita para actuar.

Cuidar lo que pasa en las aulas de esta gran ciudad es cuidar el corazón de nuestra sociedad.

Juntas y juntos impulsemos una cultura digital responsable, donde la tecnología nos acerque y nuestras infancias y juventudes crezcan en escuelas verdaderamente libres de violencia.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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