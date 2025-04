El pasado domingo la cuenta oficial del 45° y 47° presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de manera sorpresiva, posteó dos spots del gobierno de México, traducidos al inglés, en los que se critica el uso de la droga fentanilo y se explican las consecuencias de esta.

Ya antes el presidente Trump había sido informado por la presidenta Sheinbaum de la campaña, en TV, en México para combatir el fentanilo. Dijo que haría algo similar. Pero que ahora haya traducido y posteado los spots del gobierno de México, además de darle crédito de estos al gobierno al dejar los logotipos oficiales es una importante victoria narrativa en nuestra relación con el gobierno vecino del norte.

De hecho, parece ser un reconocimiento a todo lo hecho por el gobierno federal: la destrucción de laboratorios de droga, la captura y extradición de capos del narcotráfico y hasta de la campaña mediática desplegada.

Para Trump lo más importante, lo que lo convence, es lo mediático, lo que se ve en la TV. Por eso, la mitad de su gabinete son personas que han trabajado como comunicadores o analistas para programas de TV: Sean Duffy, secretario de Transporte, en MTV y Fox Business; Pete Hegseth, secretario de Defensa, en Fox News; Mehmet Oz, Medicare, The Dr. Oz Show salía en varias plataformas y canales de TV; Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia, en Fox News; Tom Homan, zar de la frontera, en Fox News; Pam Bondi, la fiscal general, en Fox News, CNN y MSNBC; Karoline Leavitt, la vocera presidencia, también en Fox News, por tan sólo dar algunos ejemplos.

Por ello, el spot del gobierno federal ha dado en el “blanco” y tan ha convencido a Trump que este lo ha traducido y posteado en sus redes sociales con excelentes comentarios de sus seguidores.

Lo irónico de esto es que el Instituto Nacional Electoral (INE) le había “quitado” todos sus spots gratuitos al gobierno, para en lugar de ellos promocionar la próxima elección judicial. El spot de fentanilo estaba destinado a dejar de aparecer en la TV mexicana a partir del domingo 30 de marzo. Con ello, el principal elemento de comunicación mediática del gobierno federal hubiera desaparecido y Trump nunca hubiera posteado el spot.

Afortunadamente, la Cámara Nacional de Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) impugnó la decisión del INE de quitarle al gobierno todos sus spots y el 28 de marzo se notificó que la razón le asistía a los medios de comunicación. Regresándole al gobierno decenas de minutos diarios en estaciones de radio y de televisión para transmitir sus spots gratuitos.

Una mayoría de consejeros del INE, 8 de 11 para ser exactos, se molestaron con la resolución que pensaron tendría el apoyo implícito de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica de la presidenta Sheinbaum. En represalia ordenaron –el 29 de marzo– que la presidenta, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal se abstuvieran, todos, de hacer cualquier declaración de la elección judicial y dijeron que si querían comunicar más de estos temas le “cedieran” (volvieran a dar) sus tiempos en radio y TV al INE. Lo que no pasó.

Lo que sí pasó es que varios impugnaron la errática decisión del INE y este próximo miércoles el Tribunal Electoral del PJF resolverá el litigio SUP-JG-16/2025 entre la presidenta y el INE.

Reitero, si el gobierno federal se hubiera quedado sin sus tiempos gratuitos en TV – que el INE quitó y quiere volver a quitarle– el posteo de Trump nunca hubiera salido pues se hubiera dado cuenta de que el mensaje contra el fentanilo no se estaba transmitiendo.

Hay que señalar que Trump y su gobierno están monitoreando permanentemente lo que sucede en los medios de comunicación en aquel país, pero también en México. Tan es así que pautaron (contrataron) en México un spot, en inglés, en el que sale la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, alertando de la migración ilegal hacía los Estados Unidos. Algo que nunca habíamos visto sucediera en México. Pero denota el interés que tiene Trump y su gabinete en los medios, especialmente en la TV, e incluso la TV mexicana.

Con todo lo que esta sucediendo en temas comerciales, migratorios y de seguridad el mundo es un “polvorín”. El incidente de los spots del gobierno y el reiterado intento del INE por quitárselos deja ver que no hay coordinación, ni altura de miras, entre instituciones federales. En estos tiempos tan delicados para nuestro país se requiere de enorme coordinación y todos estar del “mismo lado”. El spot del fentanilo y su retome por Trump prueba que el producirlo y transmitirlo fue un acierto del gobierno federal. Pero ese acierto no hubiera sido visto si el INE se hubiera salido con la suya y le hubiera quitado todos sus spots al gobierno. Ojalá todos entiendan que para lidiar con Trump no hay mejor argumento que lo que se vea en la TV.