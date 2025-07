Ayudando y entendiendo un poco de las clases de historia de mi hijo mayor leía que la idea de los parques públicos viene con la Revolución Industrial donde se buscaban espacios de esparcimiento y ejercicio después de que la gente empezó a dejar las labores de campo, donde el esfuerzo físico era arduo a un trabajo menos exigente físicamente.

Este cambio ha aumentado más con los tiempos digitales donde es necesario despegarse de la oficina, la computadora o donde sea que se trabaje para estirar los músculos y al menos caminar para fomentar la digestión. En estos días me encontré unos familiares en un centro comercial que me dijeron que fueron a la plaza con la intención de distraerse, pero sobre todo de caminar un poco después de una sesión de home office larga.

Dice un conocido que caminar no es hacer ejercicio, que hacer pesas es ejercicio. Comenta que caminar es desarrollar una capacidad que se tiene y que es básica de los humanos. Pensar en no caminar es como pensar en los humanos que salen en la película de Wall-E que hacen todo desde su silla móvil y no han caminado en mucho tiempo.

Muchos municipios han desarrollado circuitos para caminar increíbles donde esas recomendadas caminatas hacen que el paseo se vuelva agradable y un lugar donde se pueden encontrar a vecinos y amigos. Para los que son menos sociales, el caminar ayuda a mover todo el sistema digestivo desentume los músculos y a muchos nos ayuda en procesos de pensamiento al tener algo de actividad física.

Pase por una zona de la ciudad a la que no iba hace mucho donde hay un circuito de ejercicio muy bonito donde reúne mucha gente y estaba como boca de lobo. A pesar de ser una zona segura, la luz ayuda para que la gente no se tropiece. Aun así, vi a grupos de personas haciendo sus ejercicios habituales con la injusticia que lo estaban haciendo a oscuras.

¿Por qué las autoridades de ese municipio no le han puesto atención a ese parque? Me parece bastante extraño, puede ser porque el alcalde no vive por ahí y no se ha dado cuenta o por descuido. Esos arreglos deben de ser rápidos y creo que cuando vuelva la iluminación aún más familias irán a hacer ejercicio por las noches que por las altas temperaturas de la ciudad es el momento más cómodo para hacerlo.

¿Qué municipio es? Les doy una pista, empieza con Guada y termina con Lupe y es en Nuevo León. Ojalá el alcalde haga las gestiones para que eso vuelva a como estaba antes pues si lo hace hablará muy bien de él. No creo que no lo haya arreglado porque la zona en que esta el parque tiene a muchos votantes de la oposición ¿o sí?

¡Ánimo!