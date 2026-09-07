El repentino cambio de color del pelo de Trump plantea una pregunta inesperada: ¿existe algún paralelismo entre su nueva imagen y los desafíos políticos que enfrenta el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2026?

El momento es, sin duda, intrigante. Justo cuando la campaña para las elecciones intermedias comienza a intensificarse, Trump apareció en Nueva Jersey, el 4 de septiembre con el pelo notablemente más oscuro, casi castaño.

Entonces, ¿existe ese paralelismo?

El cabello de Trump ha cambiado de color. La pregunta de mayor calado, sin embargo, es si el Partido Republicano también puede cambiar su color político; no literalmente, por supuesto, sino reinventándose.

Durante años, la identidad política de Trump se ha construido alrededor de una marca reconocible al instante: su característico cabello rubio, casi naranja, la gorra roja de MAGA, su retórica confrontativa y la promesa de devolverle su fortaleza a Estados Unidos. Su repentino cambio del rubio a un tono mucho más oscuro puede verse, por tanto, como una metáfora casi perfecta del dilema que enfrentan los republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026: ¿puede Trump modificar su imagen política sin cambiar la identidad que lo devolvió a la Casa Blanca?

Ese dilema cobra especial relevancia porque la aprobación de Trump ha caído.

Las fotografías del presidente descendiendo del Air Force One el 4 de septiembre dejaron perplejos a muchos estadounidenses. ¿Se ve más oscuro? ¿Más tupido? ¿Es una peluca? ¿Es un truco? ¿Acaso otro recurso para desviar la atención de los asuntos realmente importantes? ¿Un pequeño espectáculo al estilo Epstein? Pero, ¿para qué?

A medida que se acercan las elecciones intermedias, los estadounidenses se muestran preocupados por su nivel de vida y por la desaparición del “sueño americano”. Los votantes comienzan a advertir que Make America Great Again no está trayendo de vuelta ese sueño, sino una pesadilla económica. Una encuesta de Financial Times/Focaldata situó la aprobación del presidente en 33% entre los votantes registrados, mientras que un sondeo de CNBC encontró que 61% se declaraba pesimista sobre el estado de la economía y sus perspectivas futuras. Un clima sombrío y amargo cuando las elecciones se aproximan.

Además de la economía, la ciudadanía está preocupada por la gestión de la guerra con Irán. Estados Unidos —o, mejor dicho, Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth— atacó Irán sin que existiera información de inteligencia que indicara que Teherán se disponía a atacar primero a las fuerzas estadounidenses. Meses después, varios altos mandos advirtieron que prolongar las operaciones militares a gran escala era insostenible. Hegseth también ha destituido a numerosos oficiales de alto rango, aunque no está demostrado que fueran removidos por oponerse a la guerra. La célebre frase que Trump pronunciaba en The Apprentice —“estás despedido”— vuelve inevitablemente a la memoria. Que ambos hombres sean ruidosos y polémicos es una cosa; que actúen con imprudencia y estupidez es otra. ¡La gasolina supera los cuatro dólares el galón!

Trastornar el comercio mundial y los precios del petróleo, agraviar a aliados como España e Italia y enviar soldados estadounidenses a una guerra que ya ha costado la vida a 18 militares es, sencillamente, una estupidez. Castigar con aranceles a los socios comerciales —de México y Canadá a Europa— es absurdo. Amenazar abiertamente la integridad territorial de Canadá y Groenlandia —y, con ello, a Dinamarca—, así como amenazar indirectamente la soberanía de México mediante la promesa de realizar ataques contra el narcotráfico dentro de su territorio, resulta inaceptable. Trump, el emperador, desprecia por arrogancia y orgullo a quienes no están de acuerdo, a quienes no gritan, no acusan y no amenazan. Cuesta encontrar hoy a un aliado tradicional de Estados Unidos que reciba con entusiasmo el liderazgo de Washington. Varios han alzado la voz, aunque ninguno parece capaz de contenerlo. Cuando el poder bruto no se equilibra con la humildad, se convierte en una amenaza.

Como dice una frase atribuida a San Agustín: “fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios; es la humildad la que hace a los hombres semejantes a los ángeles”. El poder debería ir acompañado de humildad.

Cuando las mentiras evidentes no son cuestionadas, el matón prospera. Las elecciones intermedias ofrecerán la plataforma adecuada para hacerle frente. El mensaje puede ser claro: o retrocedes un poco —y te muestras más humilde— o no conseguirás los votos.

El estilo de Trump puede haber pasado del rubio al castaño de la noche a la mañana. Los republicanos, sin embargo, no pueden cambiar su color político con tanta facilidad. Las elecciones intermedias de 2026 pondrán a prueba si la marca política de Trump continúa siendo un activo electoral o si se ha convertido en un lastre que los candidatos republicanos ya no pueden ocultar bajo la gorra MAGA. Mientras tanto, el cabello puede oscurecerse e incluso teñirse de rojo MAGA, pero eso no cambiará el hecho de que el presidente de Estados Unidos debe modificar su rumbo o lo espera el desastre.