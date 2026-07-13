El mundo ya cambió.

Y muchos siguen intentando entenderlo con las categorías del siglo pasado.

La humanidad ha vivido otras épocas de transformación profunda. La invención de la imprenta modificó la difusión del conocimiento; la revolución industrial cambió la economía y la organización del trabajo; la electricidad transformó la producción; internet alteró para siempre la manera de comunicarnos. Sin embargo, pocas generaciones habían tenido que adaptarse, en tan poco tiempo, a cambios tan numerosos, tan simultáneos y tan acelerados como los que caracterizan al siglo XXI.

No solo cambió la tecnología. Cambió la economía, cambió la política, cambiaron las guerras, cambió la forma de comunicarnos, cambió la manera de trabajar, cambió la educación, cambió la familia, cambió el deporte, cambió el comercio, cambió la información y cambió incluso la velocidad con la que las sociedades forman sus opiniones.

Paradójicamente, muchos siguen intentando comprender esa nueva realidad utilizando conceptos, herramientas y estrategias diseñadas para un mundo que ya no existe.

Las campañas políticas continúan organizándose como si bastara recorrer plazas públicas y dominar los noticieros nocturnos. Los partidos tradicionales siguen creyendo que la disciplina interna garantiza respaldo ciudadano. Muchos gobiernos continúan reaccionando con la lógica burocrática del siglo pasado mientras las crisis se desarrollan en tiempo real y las decisiones deben adoptarse en cuestión de horas, no de semanas.

Las empresas enfrentan un desafío semejante. Durante décadas el tamaño representó la principal ventaja competitiva. Hoy la velocidad de adaptación suele ser mucho más importante que el volumen. Organizaciones gigantescas han desaparecido en pocos años porque no comprendieron que el conocimiento dejó de acumularse lentamente y comenzó a multiplicarse de manera exponencial.

Otras, nacidas hace apenas unos años, compiten de igual a igual con corporaciones centenarias gracias a la innovación, al talento y al aprovechamiento inteligente de la tecnología.

La inteligencia artificial constituye quizá el ejemplo más evidente de esa transformación. No representa únicamente una herramienta novedosa; modifica la forma en que aprendemos, trabajamos, investigamos, producimos, administramos empresas y ejercemos profesiones. Muchas actividades desaparecerán, otras surgirán y prácticamente todas experimentarán cambios profundos. La pregunta ya no consiste en determinar si la inteligencia artificial transformará nuestras vidas. Lo está haciendo. La verdadera cuestión es qué tan preparados estamos para convivir con ella sin perder de vista el valor insustituible del criterio humano, de la ética y de la responsabilidad.

La política tampoco escapa a esa realidad. Hoy un mensaje publicado desde un teléfono móvil puede alterar mercados financieros, influir sobre una elección, modificar relaciones diplomáticas o provocar tensiones internacionales antes de que los gobiernos alcancen siquiera a emitir una posición oficial. Las redes socialesdemocratizaron la posibilidad de comunicar, pero también multiplicaron la desinformación, aceleraron la polarización y redujeron el tiempo disponible para la reflexión. El algoritmo premia la reacción inmediata; la democracia necesita deliberación. Entre ambos principios existe una tensión que apenas comenzamos a comprender.

También cambió la guerra. Los conflictos ya no se libran únicamente mediante ejércitos. Se combaten con información, ciberataques, sanciones económicas, manipulación de redes sociales, inteligencia artificial, satélites, drones y campañas masivas de propaganda. La frontera entre el campo de batalla y la vida cotidiana se ha vuelto cada vez más difusa.

La economía atraviesa una transformación semejante. La competencia dejó de depender exclusivamente de recursos naturales o de mano de obra abundante. El conocimiento, la innovación, la capacidad científica y el desarrollo tecnológico se han convertido en factores decisivos para determinar la fortaleza de las naciones. Países que hace apenas medio siglo figuraban entre los menos desarrollados hoy ocupan posiciones de liderazgo global, mientras otros, convencidos de que su antiguo prestigio sería suficiente, comienzan a perder competitividad.

Incluso el deporte refleja esa nueva realidad. La ciencia aplicada al rendimiento, el análisis de datos, la medicina deportiva, la preparación mental, la nutrición y la tecnología modificaron profundamente disciplinas que durante décadas parecían evolucionar muy lentamente. La diferencia entre el triunfo y la derrota suele encontrarse hoy en pequeños detalles que hace apenas una generación resultaban impensables.

Las nuevas generaciones tampoco observan el mundo con los mismos ojos que sus padres o sus abuelos. Tienen otra relación con el conocimiento, con el trabajo, con la autoridad, con el tiempo y con la tecnología. Eso no significa que una generación sea mejor que otra. Significa, simplemente, que enfrentan circunstancias distintas. El verdadero desafío consiste en aprovechar la experiencia acumulada sin impedir la innovación y en abrazar el cambio sin renunciar a los principios que permiten construir sociedades libres, solidarias y responsables.

Quizá ahí se encuentra uno de los mayores riesgos de nuestro tiempo. Confundir principios con costumbres. Los principios deben permanecer porque representan valores universales: la dignidad humana, la libertad, la justicia, la honestidad, el respeto, la solidaridad y el Estado de derecho. Las costumbres, en cambio, evolucionan. Los métodos cambian. Las herramientas cambian. Las formas de comunicar cambian. Resistirse a toda transformación suele conducir a la irrelevancia; aceptar cualquier cambio sin criterio puede conducir al extravío.

La historia enseña que las grandes sociedades nunca prosperaron por aferrarse obstinadamente al pasado ni por destruirlo todo en nombre de la modernidad. Avanzaron porque supieron distinguir qué debía conservarse y qué necesitaba transformarse. Adaptarse no significa renunciar a la identidad. Significa comprender que cada época exige respuestas distintas para proteger los mismos valores fundamentales.

Vivimos un tiempo extraordinario. Nunca antes la humanidad había dispuesto de tantos conocimientos, de tanta capacidad científica, de tantas posibilidades de comunicación y de tantos instrumentos para mejorar la vida de millones de personas. Nunca antes había enfrentado, al mismo tiempo, desafíos tan complejos, tan interdependientes y tan veloces.

Por eso, quizá la pregunta más importante ya no sea hacia dónde cambiará el mundo.

El mundo ya cambió.

La verdadera pregunta es si nosotros tendremos la inteligencia, la humildad y la voluntad para cambiar con él sin perder aquello que nos hace verdaderamente humanos.

@salvadorcosio1

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