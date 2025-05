El legendario Norberto Rivera Carrera fue arzobispo primado de México de 1995 hasta 2017 y custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe a quien debe estar muy agradecido por haberle dado tanto.

Norberto nació en la comunidad de la Purísima, en Tepehuanes, Durango, una región olvidada con marcados rezagos sociales. Tomó desde temprana edad el camino “puro” hacia la la vida de la Iglesia católica. Los senderos espinosos se fueron abriendo… Llegó a ser el protegido del arzobispo Antonio López Aviña, un eclesiástico muy conservador que lo cobijó y le fue guiando hacia lo divino para llegar a la cumbre, hasta lo más alto... a lo mítico.

A sus 82 años compró dos departamentos de lujo en la Torre Mítikah, cada uno le costó alrededor de diez millones de pesos. Compra amarga le resultó cuando tuvo que pagar el odioso e injusto Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) cantidad absurda para el arzobispo “emérito”, ya que tuvo que desembolsar por un departamento 651 mil pesos y por el otro 750 mil aproximadamente, además del pago por la inscripción de los contratos de compraventa que fueron otros 23 mil. Indignado, Norberto metió un amparo por tal “abuso”. Habrá rezado con fervor. El caso le tocó a la bondadosa jueza del Décimo Segundo Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, quien le concedió el amparo y ordenó que le devolvieran íntegros los pagos. ¿Habrá recibido la jueza las “bendiciones” del arzobispo “emérito”?

Retrocedamos en el tiempo, después de López Aviña, el buen Norberto fue cobijado por el entonces nuncio apostólico en México, Giorlamo Prigione, quien era a su vez el confesor de los hermanos Arellano Félix. En 1993, tras el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Prigione se reunió con los miembros del cártel de Tijuana, quien los habrá perdonado de todos sus crímenes. Este hecho generó muchas críticas hacia Prigione, quien también fue señalado por proteger al pederasta Marcial Maciel.

Rivera se desempeñó como asesor del “Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana”. Su misión era adoctrinar en la fe a jóvenes, pero no a los pobres como los de su comunidad o de otras del país, sino a los que pertenecían a familias pudientes, estudiantes de colegios católicos privados como el Colegio Americano, el Teresa de Ávila o el Sor Juana. Fue así como Norberto fue dejando lo escarpado y lo seco y se fue adentrando en ambientes más lujosos; en los círculos de las familias pudientes de Durango que tenían aserraderos y prósperas ganaderías.

El 5 de noviembre de 1985, el papa Juan Pablo II nombró a Norberto Rivera Carrera obispo de Tehuacán. El predecesor de Norberto en Tehuacán, el padre Antonio López Aviña -su protector- había recibido como generoso diezmo una granja agrícola de manos de Socorro Romero, dueña de Grupo Romero, asociación de la que era dueña y de varias de las granjas más grandes del país, entre ellas El Calvario. Este valioso regalo se convirtió en la principal fuente de ingresos del obispado, situación que no pasó desapercibida ante los ojos límpidos de Norberto, quien quiso hacerse del control de dicha fuente de ingresos y se deshizo del religioso ecuatoriano Gonzalo Hallo del Salto, quien era el administrador de la granja. En 1994, Gonzalo fue arrestado y deportado por supuestamente encabezar “una organización civil que ayudó a que cientos de personas se armaran con escoltas, rifles y pistolas en las comunidades de Azumbilla, San Pedro Chapulco, Franciso I. Madero y Nicolás Bravo del estado de Puebla”.

Después de años de someterse a arduas y tortuosas jornadas eclesiásticas, Rivera fue ascendiendo y a través de los años aquellos caminos terrosos fueron desapareciendo y se tornaron verdes, suaves, hasta que se convirtieron en finas alfombras…

Norberto “el astuto” dio buenos resultados en Tehuacán. Méritos suficientes para que Girolamo Prigione lo impulsara como arzobispo primado de México, posición que asumió en 1995.

Poco a poco, Norberto fue viendo la luz que da la riqueza y comenzó a moverse dentro de los círculos de poderosos empresarios y políticos como Carlos Slim, Hank González y Humberto Moreira. El cambio de vida fue milagroso. Hombre religioso pero sobre todo de negocios, no escuchaba ya el llamado de Dios sino el del dinero y el poder.

Custodio de la Virgen de Guadalupe y su dueño (por eso vendió los derechos de la imagen de la virgen por 12.5 millones de dólares), Norberto Rivera Carrera fue señalado por proteger al pederasta Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, quien poseía un aura maligna que lo protegía de cualquier señalamiento. Todos conocían que era adicto a las drogas, que abusaba de seminaristas, que estaba casado y tenía hijos; un verdadero demonio protegido por todos.

Norberto Rivera dijo que los señalamientos por abuso sexual contra Maciel eran absolutamente falsos. Acusó a periodistas de haber recibido dinero para escribir esas infamias... que era complot.

En 2014, la misma orden de los Legionarios de Cristo emitió un comunicado en el que reprobaba los comportamientos “gravísimos e inmorales” de su fundador. Maciel fue apartado del misterio público por el Vaticano en 2006 debido a las múltiples acusaciones de abuso sexual. Gravísimo castigo recibió Marcial Maciel por el papa Benedicto XVI, quien sabía de las infamias cometidas por este presunto violador y lo mandó a llevar una vida de oración y penitencia. No fue sometido a juicio alguno por su avanzada edad y salud deteriorada. Todos guardaron siniestro silencio, entre ellos el Papa Juan Pablo II. Las víctimas fueron olvidadas…

El legendario Norberto Rivera ostenta ahora el título de arzobispo emérito de la Arquidiócesis Primada de México. En 2017 el papa Francisco aceptó su renuncia al cargo de arzobispo primado de México, conforme a lo establecido por el Código de Derecho Canónico al alcanzar los 75 años de edad.

Norberto Rivera Carrera fue al funeral del papa Francisco. Por su edad ya no pudo estar en el cónclave. Rivera fue cardenal elector en los dos últimos. Estuvo en el de abril 2005 en el que fue elegido Benedicto XVI y en el de marzo de 2013 cuando eligieron al papa Francisco.

El voto es secreto, no tanto como los abusos sexuales que comenten los sacerdotes pederastas, que solo son movidos de parroquia o les cambian el nombre para no ensuciar la imagen de la Iglesia. Se presume que Norberto no votó por Jorge Mario Bergoglio; sus convicciones eran opuestas.

Norberto Rivera ha roto con los cánones de la Iglesia, se ha destacado por sus posturas conservadoras como estar en contra del aborto y de los matrimonios del mismo sexo. Es considerado homófobo e intolerante y ha sido reconocido como una de las personalidades más destacadas de la derecha.

Norberto Rivera podrá con lo devuelto, comprar parte del menaje de uno de sus lujosos departamentos, en esa ciudad cuyo lema publicitario es “Ciudad Viva”. En la administración de Miguel Ángel Mancera, Torre Mítikah obtuvo el permiso de construcción cuyo proyecto planteaba más de un millón de metros cuadrados de edificación que tiene entre 62 y 68 pisos… Se talaron árboles, se otorgaron los permisos de manera irregular. La torre está en la alcaldía Benito Juárez, la del “cártel inmobiliario”.

Norberto Rivera Carrera el mítico arzobispo llegó alto, muy alto, ahora desde alguno de sus departamentos. A través de los grandes ventanales verá el halo luminoso de la Virgen de Guadalupe ubicando en el cerro del Tepeyac y, agradecido, su imagen habrá de besar.