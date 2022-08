Fernando Peyro de la O ha sido reconocido como amigo íntimo de hace muchos años del cardenal Norberto Rivera.

Es parte de las investigaciones del Buró de Investigaciones Federales (FBI, pro sus siglas en ingles) sobre lavado de dinero en las que se desvelan varios detalles no solo de su vida sino de la del propio cardenal.

Pero ¿Quién es Fernando Peyro de la O?

Fernando Peyro de la O es un ingeniero civil de formación, se le reconoce como empresario de la construcción y como protegido del cardenal Norberto Rivera, cuando quedó huérfano de padre.

Esta información forma parte de una investigación de Univisión y de las entrevistas una de ellas la del José Maria Hernández, profesor de teología en Durango.

El arzobispo Antonio López Aviña era inicialmente el mentor de Norberto Rivera, por lo que a su muerte le encargó la formación y cuidado de Fernando Peyro.

El padre de Fernando Peyro antes de morir tenia actividades como líder estudiantil que organizaba protestas laborales en los años 70 en Durango.

Ambos, Norberto Rivera de 80 años y Fernando Peyro de 52, son originarios de Durango, a pesar de ser ampliamente reconocida su amistad por la sociedad duranguense ahora señalan lejanía.

Ante las investigaciones del FBI y videos recolectados por informantes, en los que Fernando Peyro acepta que oculta fortunas y se inspira en Netflix, los dos han negado tener actualmente una amistad.

Univisión obtuvo las entrevistas en las que señalaron no tener cercanía actualmente.

Fernando Peyro dijo que “es sabido de todo el mundo que yo tuve una amistad muy grande con él... es muy amigo, de veras, desde que yo lo conocí cuando era niño. (era) el párroco de mi fraccionamiento.”

Por su parte, Norberto Rivera dijo que siga adelante la investigación ya que el no entiende de qué se trata.

“No tengo noticias de ese grupo que quiere lavar dinero, no sé de qué se trata... Adelante con la investigación, yo no tengo nada que ver con él, hace tiempo que no nos vemos”

Cardenal Norberto Rivera