OPINIÓN NO PEDIDA

En mi artículo anterior expuse algunos argumentos en contra de las corridas de toros. A resultas de ello, recibí comentarios a favor y en contra, pero también sugerencias de abundar en el tema del maltrato sobre la explotación de otros animales y también de seres humanos, en nombre del entretenimiento.

Continuamente se leen historias con un dejo de orgullo intelectual sobre el progreso tecnológico de la humanidad, de sus conquistas científicas y de su capacidad artística, sin embargo, persisten escenarios cotidianos donde el dolor y el sufrimiento de seres vivos permanecen invisibles, ocultos paradójicamente en su protagonismo como estrellas de espectáculos acuáticos, circenses y de combate corporal.

El debate ético sobre el trato a los animales y entre los propios seres humanos, es ineludible en un mundo que se califica de civilizado. Los peces que mueren asfixiados en redes, los delfines que giran en círculos interminables dentro de un acuario, los gallos que se destripan en un palenque o los boxeadores que caen desmayados en un ring, son símbolos de una cultura de barbarie que aún se divierte y entretiene con espectáculos plenos de violencia.

Durante mucho tiempo se pensó que los peces eran insensibles al dolor, simples autómatas acuáticos. Pero la ciencia ha desmentido esta falsa creencia. Especialistas en neurobiología animal, demostraron que los peces poseen terminaciones nerviosas y reacciones fisiológicas que evidencian sufrimiento ante heridas, estrés y asfixia.

El hecho de que no griten ni derramen lágrimas no significa que no sientan. La pesca industrial, los anzuelos y la muerte lenta fuera del agua constituyen un escenario de tortura que pocos consumidores de los productos del mar conocen y los que lo conocen, lo desestiman o les es indiferente.

Aparte de la pesca, existe otro escenario de crueldad disfrazado de diversión: los espectáculos con animales marinos. Así, delfines, orcas y focas, que son seres con cerebros complejos, capacidades afectivas y vida social intensa, son confinados en espacios reducidos donde sus facultades físicas se deterioran.

Investigaciones neurocientíficas revelan que estos animales presentan comportamientos anómalos y altos niveles de estrés en cautiverio. Lo que el público aplaude como acrobacias es, muchas veces, el resultado de un entrenamiento basado en privación de alimento y represión.

En el caso de las peleas de gallos, el argumento es directo: desde que brotan, los plumíferos sólo viven en cautiverio y la finalidad es destinarlos al combate y sufrimiento hasta la muerte.

En muchos países ya han sido prohibidas estas peleas, por considerarse una expresión de crueldad animal, que ninguna tradición puede justificar.

El boxeo, en cambio, plantea un dilema más complejo. Los peleadores participan de forma voluntaria y consciente. Sin embargo, los estudios neurológicos son contundentes: las lesiones cerebrales acumuladas en el boxeo provocan demencia, trastornos de conducta y muertes prematuras. ¿Debe una sociedad moderna normalizar un deporte basado en la destrucción física del otro? Bueno, no solo destrucción, a veces masacrar al rival porque éste no se rinde y el réferi no interviene. En principio la respuesta a la pregunta sería que no.

Una nueva ética social es necesaria. Académicos y filósofos afirman que los animales son “sujetos de una vida” y poseen un valor inherente más allá de su utilidad para el ser humano. Bajo esta premisa, toda actividad humana que se base en la tortura, sufrimiento o muerte de seres vivos por entretenimiento, debe ser cuestionada y, eventualmente, erradicada.

El progreso humano no debe medirse solo por su avance tecnológico, sino por su capacidad de extender la compasión y protección a todas las formas de vida. Ahora ha llegado el tiempo de que la cultura, la legislación y las tradiciones actúen en consecuencia.

Quizás en un futuro, impensable hace poco, se vea con vergüenza que hubo un tiempo en que al menos parecía divertido ver morir a un pez colgado del anzuelo, a un gallo en el palenque, a un toro en el ruedo y a un hombre en el cuadrilátero.

Carlos E. Ricalde: pibihua@gmail.com

SACAPUNTAS

1. Papá -pregunta el leoncito- ¿es verdad que tú eres el Rey de la Selva? / Cuando no está tu madre ¡sí! -contesta el León.

2. ¡Dejadme solo! -clama el torero- / Matador, está usted solo, ¡nadie hay en el ruedo! -responde un subalterno- / ¡Coño! ¡Y quien a dejao a ese bicho en el ruedo! -reclama el matador temblando de miedo!

Algo de Bibliografía

Regan, T. (2004). Los derechos de los animales. -Una ética para nuestra relación con los animales-. Editorial Trotta.

Singer, P. (2015). Liberación Animal. Editorial Trotta.

Torres, C. (2019). La industria del Entretenimiento con Animales -Entretenimiento, sufrimiento y ética-. Editorial Plaza y Valdés.