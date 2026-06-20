El 19 de junio se celebra en Estados Unidos el Juneteenth, una conmemoración que recuerda el día que el general Gordon Granger anunció la emancipación de los esclavos en el estado de Texas en 1865. Si bien fue durante décadas festejado por la comunidad afroamericana, no fue sino hasta el 17 de junio de 2021 cuando el presidente Joe Biden lo promulgó como feriado nacional, tras haber sido aprobado en el Congreso.

El Juneteenth es considerado por muchos la fecha de la auténtica independencia de los afroamericanos. Como se recuerda, en la Declaración de Independencia de julio de 1776, un siglo antes de la emancipación, a pesar de que significó el fin del dominio británico en las Trece Colonias, y por tanto, el acta de nacimiento del nuevo país, dejó intacta la estructura esclavista que había estado vigente; sumado al hecho de que un un buen número de los padres fundadores, incluidos George Washighton y Thomas Jefferson, poseían esclavos.

Es decir, lo que se firmó en ese año, e incluso, el reconocimiento de la independencia de Estados Unidos por parte de Gran Bretaña en 1783, no se tradujo en mínimos cambios para los esclavos, pues no sería hasta 1865, en el marco de la Guerra de Secesión, y mas tarde, con la promulgación de la décima tercera enmienda de la Constitución, que la esclavitud fue definitivamente desterrada.

El Juneteenth es un acto de reivindicación para una de las principales minorías, y recuerda los siglos en que cientos de miles de esclavos africanos cruzaban el Atlántico cada año desde el África Occidental para ofrecer una mano de obra a burgueses que buscaban explotar sus plantaciones de algodón y tabaco en la América británica, al tiempo que el mismo fenómeno ocurría en partes de los dominios españoles, franceses, neerlandeses y portugueses en el nuevo continente.

A pesar de los avances alcanzados en los años sesenta del siglo XX bajo las presidencias de John Kennedy y Lyndon Johnson, persisten hoy las profundas desigualdades entre la comunidad negra y la mayoría blanca. De allí que mientras apenas representan alrededor del 15 por ciento del total de la población, cometen, según cifras oficiales, el sesenta por ciento de los crímenes. Estos datos arrojan luz sobre la presencia, en pleno siglo XXI, de altos niveles de pobreza y precariedad.

El ascenso de Donald Trump y el resurgimiento de una nueva extrema derecha no ha favorecido a esta comunidad. Por el contrario, ha exacerbado el racismo en algunas partes de Estados Unidos, no solo contra los propios descendientes de esclavos, sino contra los hispanos y toda minoría avecindada en el país. Se trata de un pendiente sin resolver en una sociedad estadounidense que no termina por aceptar su realidad presente.

Finalmente recomiendo, a aquellos que tengan la oportunidad de viajar a Washington D.C, la visita al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Es una espléndida iniciativa que recupera la historia de los negros en Estados Unidos; desde los primeros esclavos que llegaron a las colonias inglesas en la costa Atlántica, hasta la incansable lucha de personajes como Martin Luther King para hacer posible que los afroamericanos gozasen de la misma dignidad y mismo número de derechos civiles y políticos que todos los ciudadanos estadounidenses. Es un sitio imperdible para los interesados que visiten la capital estadounidense.