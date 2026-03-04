La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado urgente para proteger a los civiles afectados por los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Autoridades iraníes informaron que, murieron entre 165 y 180 niñas.

La terrible tragedia humana provocada por ataques hechos por autoridades, solo han dejado en la indefensión a las y los civiles, en donde las crisis humanitarias siguen presentes, sin que puedan detenerse los conflictos bélicos.

La crueldad que prevalece en la humanidad es repudiable e indignante, ante la deshumanización que vivimos por parte de los gobernantes. Al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nadie puede pararlo ante su decisión de poner “orden” en muchas naciones, incluidas México.

Durante una reunión presidida por la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, dio a conocer, datos demoledores: “uno de cada cinco niños en el mundo, 473 millones, vive en zonas de conflicto o huye de ellas. Las violaciones graves contra menores verificadas por Naciones Unidas aumentaron un 25% entre 2023 y 2024, y la violencia sexual se incrementó un 35%”, (ONU, 2026).

Claramente podemos constatar la violación a los derechos humanos de las personas que fallecieron, y de las que aún sobreviven, desplazándose en busca de ayuda humanitaria.

A todo este desastre sumémosle los números de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, que son víctimas de la trata de personas, del crimen organizado, las que fueron asesinadas por los feminicidas, las que son violentadas sexualmente a nivel mundial. Niñas embarazadas y sin escuelas; las que aún no regresan a sus hogares, las siguen buscando, hasta en las fosas.

Hay personas que no se enteran de las noticias tan estrujantes, otras tantas viven deshumanizadas, millones sin empatía, mientras no toquen sus burbujas en las que habitan todo va bien.

Los derechos humanos se respetan, no puedo imaginar qué pensarían aquellas mujeres tan respetables que nos dieron voz a quienes ejercemos nuestros derechos; Eleanor Roosevelt (Estados Unidos), al frente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); Minerva Bernardino (República Dominicana), incluyó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. “Todos los hombres nacen libres e iguales” a “Todos los seres humanos nacen libres e iguales” en el artículo 1, se le atribuye a Hansa Mehta de la India.

Por el liderazgo de mujeres que nos dieron voz desde 1948, y que aún muchas personas no lo entienden, se sigue visibilizando la violación a los derechos humanos en el mundo. Callar, es olvidar la historia, y la historia nos recuerda la importancia de exigir el respeto a los derechos humanos.

Que el documento internacional no quede pisoteado y en el recuerdo; que se originó luego del término de la Segunda Guerra Mundial. Conflictos armados que dejan a niñas y niños sin vida.

*8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; más de 250 millones de niños en el mundo no van a la escuela, alertó la ONU en 2024*.