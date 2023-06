Creo que a muchos no les queda claro cómo funciona el horario de verano y cómo esto no tiene que ver con las fallas de la red eléctrica actual. En países que están más al norte del Ecuador el horario de verano tiene ventajas, pero ninguna tiene que ver con los consumos eléctricos.

Es fácil buscar un punto donde muchas corrientes pueden estar de acuerdo para desacreditar la decisión que tomo el partido en el poder. Estamos viviendo una crisis de calor con una red eléctrica obsoleta, eso es lo que sería más correcto.

En un tiempo donde la mayoría de las cosas son eléctricas, la red debe de ser de los ochentas o anterior a ese tiempo. Los aparatos eléctricos y electrónicos pese a que son más eficientes, han aguantado mucho tiempo sin que haya una actualización que debió de haber sucedido hace 20 años o más.

No me sorprende el comentario de la senadora Claudia Ruiz Massieu en Twitter. Dice que la eliminación del horario de verano es lo que está causando problemas en la red eléctrica. No es lo del horario de verano, es la ola de calor atípica que ha llegado al país y a muchos otros lados del mundo. Solo hay que ver lo que está pasando en la India donde tienen un problema similar al que tenemos en México y ellos no han hecho cambios en la parte de los horarios.

Ruiz Massieu también tiene un tweet donde dice que lo que pasa por el peso no tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno de López Obrador sino con un montón de factores donde la 4T no juega para nada.

La senadora por representación proporcional Ruiz Massieu le carga lo malo a la 4T y lo bueno a factores que no están bajo el control del actual gobierno.

Hay que ser claros y conocer un poco más. El problema de la red eléctrica tiene años. Los gobiernos del PRI y del PAN no hicieron nada por actualizar esta red en los años que estuvieron gobernando. También parte de la culpa la tiene Morena por no establecer un plan eléctrico que pueda cubrir todo lo que no se hizo en los anteriores gobiernos.

El ejemplo más fácil es darse una vuelta a Monterrey donde el problema de las fallas eléctricas en verano se da con y sin el horario de verano. El calor en la ciudad es insoportable y es imposible pensar vivir sin un aire acondicionado. Los equipos de ahora son más eficientes y menos caros que antes, pero hay más gente y no hay más infraestructura eléctrica por lo que la red empieza a resultar ineficiente.

El mayor consumo de electricidad no tiene que ver con el horario de verano sino con la ola de calor. La red eléctrica del país tiene retrasos y este gobierno y los anteriores no la han atendido como es debido.

No puede ser que en la pequeña ciudad fronteriza de McAllen, Texas no tengan problemas con la electricidad cuando prácticamente todos están usando la energía para mantener frescas sus casas.

Esperemos que este y los próximos gobiernos del país le dediquen una buena cantidad del presupuesto para la renovación de la red eléctrica de la que no nos preocupamos hasta que se va la luz.

Esperemos también que la oposición no le eche la culpa al gobierno actual de que no llueve o de que llueve mucho.