Gerardo Fernández Noroña, ex diputado federal del PT, acusó a Yeidckol Polevnsky (quien se destapó como aspirante presidencial el 13 de junio de 2023) de apoyar a Marcelo Ebrard y meter turbulencia en la encuesta de Morena.

El funcionario con licencia se registró para participar en la encuesta de Morena el 16 de junio de 2023. Gerardo Fernández Noroña agradeció al líder nacional del PT por el presupuesto que le otorgará para realizar recorridos por el territorio nacional.

“Se ha planteado que los recorridos se hagan de manera austera, pues Morena es el partido rico y Alberto Anaya me dijo que también me dará los 5 millones de pesos. Así que no me voy a poder quejar de piso disparejo”. Gerardo Fernández Noroña

Las tres principales “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que compiten por la candidatura de Morena -que gobernará 23 estados- en las elecciones 2024 son:

Claudia Sheinbaum , actual Jefa de Gobierno de CDMX

, actual Jefa de Gobierno de CDMX Marcelo Ebrard , extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

, extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación de México

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes pidieron licencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados respectivamente, también forman parte de las “corcholatas” de Morena rumbo a las elecciones 2024.

Mario Delgado le dio la “bienvenida” a Manuel Velasco, senador del Partido Verde, como “corcholata” de Morena para las elecciones 2024, el 27 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa que ofreció el partido dominante en México.

Yeidckol Polevnsky sorprendió en la Comisión Permanente del Congreso dela Unión con su destape como séptima “corcholata” de Morena el 13 de junio de 2023:

“A muchos les ha sorprendido que yo solicité licencia. Sin embargo, pidio licencia a mi cargo, porque muchos compañeros así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la Transformación… Soy fundadora de Morena, he luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo, conozco el proyecto, sé lo importante y trascendente que es”. Yeidckol Polevnsky

Ante dicho panorama, Gerardo Fernández Noroña acusó a Yeidckol Polevnsky de meter turbulencia en Morena.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y Mario Delgado, presidente del partido, ofrecieron una conferencia acompañados de gobernadores y las corcholatas morenistas para anunciar el método qué aplicará el partido para elegir al candidato a la presidencia de la República (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Gerardo Fernández Noroña se lanza contra Yeidckol Polevnsky: “Hay que ser decentes”

Gerardo Fernández Noroña se lanzó contra Yeidckol Polevnsky durante el inicio de su gira de trabajo para competir por la candidatura de Morena en las elecciones 2024; explicó que la finalidad de su destape es para apoyar a Marcelo Ebrard.

“Pensé que estaba actuando con la legítima intención de participar, pero luego en mi equipo me dijeron que está apoyando a Marcelo Ebrard, entonces es incorrecto. Yo la quiero mucho, pero que no entre a meter más turbulencias, hay que ser decentes”. Gerardo Fernández Noroña

En la misma conversación Noroña adelantó lo que hará en caso de no conseguir a candidatura de Morena.

Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena. (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña se iría a vender libros, tranquilamente, si no gana la candidatura de Morena

Gerardo Fernández Noroña aseguró que no buscará algún cargo público en caso de no conseguir la candidatura de Morena rumbo a las elecciones 2024. El ex diputado del PT explicó que no tiene “espíritu olímpico” de competencia.

“Si no gano, lo he declarado, he dicho que no considero algún acomodo, me voy a vender libros afuera de mi casa, pero tranquilamente”. Gerardo Fernández Noroña

En ese sentido, se dijo afortunado de su carrera en YouTube: