Domingo, día del Padre , le llamo a mi papá para felicitarlo y que hable con sus nietos. Después de los saludos me empieza a contar como están las cosas en la ciudad.

Me dice que están empezando a cortar el agua de nuevo, que ahora es por las noches. También me ha dicho que han tenido cortes de luz, lo bueno que no es por donde vive, pero aún así esto ha afectado algo las telecomunicaciones. No se que tengan que ver los calores con el servicio de internet y con las señales del celular, pero esto ha afectado un montón.

De un lado veo la promoción que le están dando al turismo en Nuevo León, una nueva imagen, una nueva canción, un nuevo logo, todo nuevo para promocionar al estado. Todo eso nuevo, son gastos, gastos y gastos que en resultados no vemos su regreso. Del otro lado veo a un gobernador pidiendo patrocinios para aires acondicionados y coolers para refrescar a los alumnos de las escuelas de nivel básico y medio básico. ¿Gastar en conceptos y no gastar en la gente?

Veo las peleas entre los alcaldes de la zona metropolitana y el gobernador por el presupuesto que necesitan para hacer mejoras porque no le están dando permiso para hacer los pasos para las líneas del metro. En estas peleas, ¿Dónde esta la gente?

Veo al gobernador con una camiseta de Tesla, pero no lo veo con la camiseta de los colegios que sufren calor, de la gente que no tiene agua o de los que están sufriendo cortes de electricidad por la pésima instalación eléctrica que tiene la ciudad. Vimos como el gobernador fue a la Ciudad de México a pedir que cambiaran al fiscal, pero no vimos que Samuel García fuera a pedir una revisión de las instalaciones eléctricas del país o que nos enviaran mejor combustible, o una solución para la contaminación causada por la refinería de Cadereyta.

Entre los que viven y conocen el estado empiezan a pensar que se esta desarrollando una fachada como escenario de película de Hollywood donde lo que se ve es muy bonito pero lo que hay atrás es falso.

Vemos encuestas para ver si tal o cual puede ser senador o senadora; alcalde o alcaldesa; pero no vemos una encuesta para saber donde serviría mas el dinero.

Imagine a la gente de las empresas que están buscando hacer nearshoring en el estado cuando en su casa se vaya la luz o le empiecen a racionar el agua mientras en el estadio de béisbol hay un concierto grupero.

Se debe de trabajar en lo básico para lograr que se consiga lo complejo, Nuevo León es algo mas que San Pedro, San Patricio o Valle Oriente. Si se tiene la idea de que todo el estado se parezca a estas zonas, tendría que empezar a trabajar de verdad y dar a la gente lo básico. Construir de ahí y con esa base ir resolviendo lo demás. Pueden hacer cancioncitas y poner los avances en las redes sociales pero que sean cosas reales y no solo conceptos que al final no son los que les dan seguridad y comodidad a las personas.

Esperemos que los gobiernos tanto estatales como municipales pasando por el Congreso, realmente se pongan a trabajar con las personas pues las elecciones para las alcaldías están cercanas y es cuando curiosamente todos se ponen a jalar.