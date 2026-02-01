El hubiera no existe pero hagamos un ejercicio de imaginación: si el INAI todavía existiera, en estos momentos estaría por decirle cuánto costó el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre pasado.

Todavía con el INAI pudo conocerse que en septiembre de 2024, el costo del último Grito de Andrés Manuel López Obrador ascendió a 19 millones 794 mil 833.92 pesos, lo que incluyó el pago a la Banda MS, el “plato fuerte” de la noche mexicana.

Para este último año, en el primer Grito de Sheinbaum, se presentaron Alejandra Ávalos, Legado de Grandeza y la Arrolladora Banda el Limón

Como hoy el INAI no existe, lo que queda (Transparencia para el Pueblo) decidió simple y sencillamente que este ahora es un asunto de “seguridad nacional” y que no puede darse a conocer ¡hasta en 5 años! (y, en una versión pública, es decir no todos los detalles).

Así como leyó: preguntar cuánto costó un evento público ya puede ser clasificado como un asunto de “seguridad nacional”.

La respuesta que me dio Transparencia para el Pueblo es para enmarcarse:

“El Comité de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República, resolvió confirmar la clasificación de la información requerida con el carácter de reservada.

“Lo anterior, derivado de que de la información solicitada se encuentra en el expediente que contiene un procedimiento de contratación inherente a una Adjudicación Directa con carácter de Seguridad Nacional. Por lo que, en consecuencia… el periodo de reserva de la citada información es de cinco años”.

Busqué en Google si otros medios han conseguido el dato y ningún medio lo tiene. El sitio Serendipia publicó al respecto que también solicitó el costo del evento y “la contestación obtenida por parte de la dependencia fue que no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento del solicitante. Por lo tanto, se desconoce el monto invertido en logística, producción, seguridad, contratación de artistas, montaje de escenarios o pirotecnia”.

¿Para eso querían desaparecer el INAI? Vivir en un México más opaco no le conviene a nadie, más que a los que detentan el poder, aparentemente.

Porque en realidad quienes ocultan esto son los burócratas, a los que tanto prurito les causa decir en qué se gasta el dinero público. Seguramente si se le pidiera directamente (en una conferencia matutina), la presidenta Sheinbaum no tendría tema con revelar el monto.

Y si el INAI existiera, habría alguien que nos defendiera a nosotros los mortales que estamos obsesionados con un México más transparente, simple y sencillamente porque es dinero de todos los mexicanos.

Traspaso: Ya hay fractura en Coahuila. A ver si la 4T no se rompe también en Zacatecas y Guerrero.