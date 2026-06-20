A propósito del día más feliz del año, conocido como Yellow Day, es fundamental analizar los factores reales que generan bienestar en la sociedad. Aunque la luz solar y el clima influyen en el estado de ánimo, la verdadera estabilidad emocional de una población depende en gran medida de su entorno estructural. Las decisiones políticas y la gestión gubernamental tienen un impacto directo y medible en la satisfacción colectiva, especialmente al aliviar las mayores fuentes de estrés cotidiano, económico y de movilidad.

La tranquilidad ciudadana se construye desde la base, con inclusión, empleos dignos y bien remunerados que den estabilidad a la economía familiar, servicios públicos eficientes y programas sociales diseñados para beneficiar a todos los sectores de nuestra sociedad, sin dejar a nadie atrás.

Cuando un gobierno garantiza una seguridad ciudadana real, la erradicación de la violencia de género y un sistema de transporte público moderno, digno y seguro que conecte tanto a las ciudades como a las comunidades rurales, transforma por completo el día a día de las personas. Reducir los tiempos de traslado, moverse con certeza por las carreteras y caminar sin miedo por las calles elimina la ansiedad social, asegurando que las mujeres y las familias de todas las regiones vivan plenamente libres de violencia. Esto permite que toda la población disfrute de una mejor calidad de vida y se enfoque en su desarrollo personal.

El acceso a una salud pública integral, pensiones dignas y educación gratuita de excelencia transforma el entorno comunitario en el campo y la ciudad. Al asegurar estos derechos básicos y otorgar becas estratégicas, el Gobierno garantiza que ninguna niña, niño, adolescente o joven deba abandonar sus estudios por falta de recursos. De esta manera, las políticas públicas eliminan la incertidumbre económica que suele apagar la felicidad en los hogares y abren paso a espacios recreativos para todas las generaciones.

Para consolidar un entorno donde la seguridad y el desarrollo integral dejen de ser un privilegio y se conviertan en la norma, resulta indispensable elegir gobernantes con probada capacidad y experiencia, alejados de las ocurrencias. Bajo una visión de responsabilidad y altura política, juntas y juntos impulsemos el fortalecimiento de nuestras comunidades y el acceso equitativo a servicios de calidad.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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