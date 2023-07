La frase “aventarse como el Borras” tiene que ver con el personaje interpretado por Guillermo Rivas Rowaltt. El Borras no le gustaba seguir las reglas y era atrabancado. Más o menos así actuó el gobierno del estado de Nuevo León cuando empezaron la deforestación del Río Santa Catarina en su parte de Guadalupe. Todos nos preguntamos ¿Por qué hicieron eso?

Creo que en Nuevo León no hemos entendido que lo que falta en el estado son árboles, áreas verdes, ecosistemas que nos ayuden a bajar la temperatura, bajar la contaminación y controlar el flujo de agua si llega un huracán con la fuerza del Alex o del Gilberto.

Es increíble que un gobierno que se dice progresista, moderno y ecologista, se “aviente como el Borras” a hacer una tala que ahora dicen que es selectiva cuando no se ha involucrado a entes no gubernamentales y no se ha explicado porque están haciendo esa poda.

Un gobierno menos millenial hubiera informado sobre esas obras pues involucran a todos. Este gobierno que nos entera de todo lo que hace el gobernador, hasta en su vida privada, debido de explicarle a ciudadanía y no aventarse así como el mismísimo Borras.

Solo basta escuchar la cantidad de animales que estarían en peligro “rapan” al Río Santa Catarina: el tlacuache , el castor americano, el cuervo, el murciélago cola suelta entre mas de 800 especies animales que habitan el ahora reforestado Río Santa Catarina.

En el evento que se tuvo, donde se invito apuradamente a la población, se dice que no hay ni documentos ni permisos de la Semarnat ni de Propefa para poder desmontar de manera gradual el Río Santa Catarina que ya tiene mas de diez años que se considero como una zona natural protegida.

Resulta curioso también que la maquinaria que entró a limpiar el lecho del Río Santa Catarina llegó con una rapidez extraordinaria y esta rapidez no se ve en la recolección de basura o la reparación de la carpeta asfáltica de la zona metropolitana. ¿Por qué no se actúa de la misma manera para situaciones que son realmente urgentes en la ciudad?

Una ciudad que quiere ser el nodo de la movilidad eléctrica no puede estar pensando en una deforestación sin dar una buena explicación que sea mayor a “si no deforestamos, nos inundamos”. Muchos de los que están gobernando el estado ahora no tienen idea de lo qué pasó con el Gilberto, que al tener un Río Santa Catarina “pelón” hizo que las corrientes fluyeran de manera sencilla y sin obstáculos. Lo mismo podría pasar después de tantos desarrollos que hay por la zona del Cerro de las Mitras donde hay muchísimo pavimento y pocos arboles.

Si el gobierno del “Nuevo Nuevo León” realmente está pensando en ser ecológico, “hub” de la movilidad eléctrica y si han servido los congresos y “summits” sobre ecología que han ido deberían de haber pensado mejor sobre esta “deforestación selectiva”.

Decían los gobernantes antiguos del estado “en el bacheo está el ganeo”, refiriéndose que en esas obras era donde se llevaban una tajada. Esperemos que “en el deforesteo no este el ganeo”.