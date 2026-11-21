Inicié mi carrera política muy joven. Ser mujer, sin padrino político ni herencia política familiar, fue un gran reto, pero la pasión por la política y la convicción de transformar la realidad desde el servicio público me impulsaron a abrirme camino con esfuerzo propio, y eso sí, con todo el respaldo y amor de mi familia.

Anoche estaba a punto de dormir cuando me encontré en redes sociales con una fotografía y una publicación del periodista mexiquense José Alam sobre un encuentro de políticos con el exgobernador Arturo Montiel Rojas para intercambiar puntos de vista sobre el presente y el futuro del Estado de México. El texto destacaba que la reunión dejaba un mensaje de interlocución, respeto y apertura al diálogo.

Conozco y les tengo cariño a la mayoría de quienes aparecen en esa foto. Hay algo que salta a la vista y resulta imposible normalizar: mucha experiencia y diálogo sobre el futuro del Edomex, pero cero mujeres en la mesa. Las fotos también comunican. Llama la atención que en una reunión donde conversan de lo que sucede en nuestra entidad, la ausencia femenina sea total. Hablar de interlocución y respeto en la política actual exige, como mínimo, paridad y representación real.

Hablan de “apertura al diálogo” y del “futuro del Estado de México”, pero en la mesa no hay ni una sola mujer. Es imposible construir una visión plural excluyendo a más de la mitad de la población.

No queremos aparecer solo por la foto ni ser el relleno de una cuota, pero sí tener presencia efectiva en los espacios donde se analiza la política mexiquense. Desde una visión feminista, el verdadero relevo democrático consiste en transformar las prácticas que han desgastado la credibilidad. Cuando entras a la política sin padrinos ni apellidos que abran puertas, aprendes que la legitimidad se gana con trabajo e inclusión, no en mesas exclusivamente masculinas.

En política los encuentros tienen significado, pero también lo tienen las exclusiones. El futuro del Estado de México se construye con voces plurales y con una participación paritaria sustantiva que mire hacia adelante.

Juntas y juntos impulsemos en cada partido político una verdadera apertura democrática, donde las mujeres ocupemos los espacios que por derecho nos corresponden y transformemos de raíz la manera de hacer política en cada entidad.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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