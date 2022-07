¿Qué pasó? ¿Qué se hizo mal? ¿Cuáles son las conclusiones?, la conferencia de Yon de Luisa para blandir la espada en la cabeza de los integrantes de la comisión de selecciones nacionales, me dejó a la mitad: nos dijeron las consecuencias, pero no explicaron cuál fue el motivo o los motivos por los que el futbol mexicano fracasó con la selección Sub 20 y la absoluta femenil.

Se necesitan explicaciones de los fracasos en selecciones nacionales

Las cabezas de Torrado, Hierro y Pérez, en bandeja de plata y la de Vergara en una especie de estado de indefinición.

Procesos y partidos de preparación, se argumentó que fue lo que se les dio a estas selecciones y lo que se esperaba de ellas, pero no se explicó el porqué no alcanzaron su objetivo.¿Qué le pasó a las selecciones nacionales? ¿Nepotismo?¿Se convocaron a los mejores? ¿En qué falló Luis Pérez? ¿Qué no operó Hierro y Torrado?

Los puestos de los señalados no son la explicación, el futbol mexicano, la afición se merece los resultados de la autopsia: de qué murieron en Honduras, de que se falleció en Monterrey.

Parece más bien un sacrificio para calmar la presión mediática, la presión de la afición y el malestar de los dueños del futbol mexicano.

¿Qué le dirá Yon de Luisa a sus jefes?

Comenzó Yon de Luisa, presidente de la FMF: “después de un profundo análisis”, se tomó la decisión. Y el único motivo que esgrimen fue la no calificación a los mundiales. ¿Cuál es la explicación que le dará a sus jefes? eso es lo que queremos saber.

Paco Vela en Twitter: @PacoVela14