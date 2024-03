AMLO y su corcholata no quieren hablar de los resultados de la 4T, porque son desastrosos, corrupción, inseguridad, más de 180 mil muertos, la salud es un fracaso que deja sin atención a millones de mexicanos, no estamos como Dinamarca, es una burla, y el sector energético Pemex y CFE no son la excepción, empresas endeudadas, la gasolina más cara que nunca, la electricidad por los cielos, e ineficiente., en otras palabras México de poder ser una potencia energética, hoy esta en el hoyo, a punto de colapsar.

AMLO volvió a postergar la entrada en operación de Dos Bocas, el 26 de enero prometía que el 28 de febrero tendría capacidad para refinar 280,000 barriles de gasolina, “ya empieza a producir a toda su capacidad el 28 de febrero, para los que estaban muy desesperados y también para que se conozca cuánto tiempo lleva construir una refinería, me gustaría que fueran y que la vieran”. Ya llegamos a esa fecha y esto nada más no arranca.

Cómo todo lo que hace es para engañar, robar y burlarse de la población, AMLO había inaugurado la refinería de Dos Bocas el primero de julio de 2022, cuando su promesa fue que estaría lista en 2021 y que seríamos autosuficientes en gasolina y diésel. En su mañanera del 2023 volvió a mentir: “Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. ¿Así es, no Rocío”.

También habría prometido que costaría no más de 8 MMDD, luego dijo que fue más por los impuestos, lo cierto es que de acuerdo al último informe de Pemex la refinería ya subió a 18,900 MMDD más impuestos y aún no opera.

Ahora Pemex es la empresa más endeudada del mundo con un pasivo financiero de 106 MMD.

Otro de los terribles problemas que se enfrenta en el sector energético es el tema de los gaseoductos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que hay una falta de planificación con el gas natural en la actual administración federal, pese a la demanda energética por el nearshoring y el auge de la industria.

En la última entrega de la Cuenta Pública 2022, la ASF revisó a la SENER, al CENAGAS y a la CRE. Del análisis concluyó que no se han podido concretar proyectos relacionados con el gas natural por la ausencia de una planificación coherente. CENAGAS propuso 37 proyectos de infraestructura relacionados con gasoductos en todo el país, pero ninguno se concretó por tres puntos: falta de coordinación entre dependencias, interés en hacer revisiones y seguir procesos de autorización.

De todo esto hay un tema que ahora lo utilizan Claudia Sheinbaum y AMLO como algo electorero, llevar el gas al sureste de México, a la Península de Yucatán, otra mentira más y otra brutal incapacidad y corrupción que envuelve el tema, y que involucra, no sólo a la familia presidencial, sino a empresas consentidas de AMLO e infiltrados cuatroteros en la campaña de Xóchitl Gálvez . (Enrique de la Madrid tendrá que hacer un corte de caja porque tiene algunos traidores).

El diseño para llevar gas natural a la Península de Yucatán data desde la administración pasada y contemplaba, utilizar el gas natural transportado por el ducto submarino que va de Houston a Tuxpan, para de ahí internarse e interconectarse con un ducto de Pemex, solo habría que cambiar el flujo de norte a sur, poner tres compresores y hacer un canal para conectar el ducto existente en Yucatán al Sistrangas.

Lo peor es que los encargados de energía de la campaña de Xóchitl Gálvez, Rosanety Barrios y Fernando Zendejas pareciera que trabajan para AMLO y sus negocios, asegurando que el ducto Puerta del Sureste no podrá construirse y que lo mejor es llevar el gas por barco al Puerto de Progreso, dejando primero sin gas a Tabasco y Campeche y luego causando una subida en el precio de la molécula, por lo menos cuatro veces más de lo que se pagaría si llegará por ducto terrestre. ¿Por qué no quieren utilizar el ducto de Pemex que viene desde Veracruz?

AMLO, Bartlett y dos empresas intentaron llevar el gas natural licuado, mucho más caro por barco a Progreso y aún insisten, y para que estas empresas no se quedaran sin negocio, Bartlett les permitió que en lugar de usar el ducto de Pemex construyeran la extensión del ducto submarino que va de Tuxpan a Coatzacoalcos y a Dos Bocas, con un costo de 4,500 MMDD. La construcción de este ducto ha tenido una serie de problemas medioambientales donde Greenpeace ha documentado todo el daño que ha generado.

El colmo, es que para frenar el desarrollo de infraestructura en Mérida, el candidato de Morena al estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, “El Huacho” que poco o nada tiene que hacer en Mérida, utiliza la construcción de redes de gas natural que alimenta a importantes industrias yucatecas como la galletera Dondé propiedad de Alejandro Gómory Martínez, para alentar a los rijosos a detener obras argumentando que el candidato del frente y exalcalde de Mérida, Renán Barrera dio autorizaciones de forma ilegal, aún cuando ya se abrieron los expedientes y se demostró que todo esta en regla.

A esto se suma, la debacle en las energías renovables que detuvo desde un principio, dejando a más de 200 proyectos parados, hasta que ahora la Corte resolvió para que puedan continuar, y que CFE nada más no invirtió un solo peso en transmisión, lo que ha afectado terriblemente el funcionamiento de la red y del suministro, con grandes apagones, variaciones y altos costos.

Hasta hoy no somos autosuficientes en gasolina , y está es mucho más cara que antes, ahora importamos más. La luz no bajo y el petróleo cada día producimos menos y más caro.

X: @diaz_manuel