En medio de una coyuntura internacional marcada por la guerra en Medio Oriente, tensiones energéticas y un clima de seguridad cada vez más volátil, una imagen particularmente incómoda para México apareció en la primera plana de The New York Times. El protagonista no fue un jefe de Estado, ni un actor diplomático, ni un líder económico. Fue Nemesio Oseguera Cervantes, conocido mundialmente como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La portada no es un hecho menor. En el ecosistema mediático y político estadounidense, la jerarquía de una primera plana refleja prioridades estratégicas de conversación pública. Y que el capo mexicano aparezca ahí, en un momento dominado por el lenguaje de guerra, seguridad y estabilidad internacional, revela algo más profundo que una simple crónica criminal: México ha entrado de lleno en la narrativa global de amenaza estratégica.

El texto describe a Oseguera Cervantes como uno de los criminales más poderosos del mundo, líder de una organización con presencia internacional, arsenal militar y capacidad para operar durante décadas prácticamente intocable. El mensaje implícito es contundente: el problema del narcotráfico mexicano no es el de un fugitivo, sino el de una estructura criminal con poder sistémico.

Ese encuadre no ocurre en el vacío. En Washington, desde hace varios años, se ha consolidado una discusión que cruza al Congreso, agencias de seguridad y centros de pensamiento: los cárteles mexicanos han dejado de ser únicamente organizaciones criminales para convertirse en actores de seguridad nacional. De ahí surge el debate recurrente sobre designarlos como organizaciones terroristas y ampliar las herramientas jurídicas y operativas para enfrentarlos.

La portada de The New York Times alimenta precisamente esa narrativa.

El momento en que aparece es particularmente delicado. Estados Unidos atraviesa un clima político donde la seguridad, el control de fronteras y el combate a redes criminales transnacionales ocupan un lugar central. Bajo un liderazgo fuerte en la Casa Blanca como el de Donald Trump, la política exterior estadounidense ha demostrado una disposición creciente a ejercer presión directa incluso sobre aliados tradicionales.

El caso reciente de la presión política sobre Pedro Sánchez en España es ilustrativo. Cuando Washington percibe que sus intereses estratégicos están en juego, la diplomacia puede adoptar un tono abrupto y sin demasiados matices.

México, por razones geográficas, económicas y de seguridad, se encuentra en una posición infinitamente más sensible que cualquier país europeo frente a esa lógica.

Por ello, la verdadera pregunta que deja la portada de The New York Times no es quién fue El Mencho, sino qué lectura política produce en Washington. Y la respuesta no es tranquilizadora. Para muchos legisladores y estrategas estadounidenses, la narrativa se refuerza: los cárteles mexicanos operan con poder territorial, capacidad financiera y alcance internacional comparables a actores insurgentes.

En un entorno internacional marcado por conflictos armados y por la redefinición de las prioridades de seguridad occidentales, esa percepción puede traducirse en mayor presión bilateral, nuevas exigencias de cooperación o, incluso, propuestas de acción extraterritorial contra organizaciones criminales.

El gobierno mexicano enfrenta así una paradoja delicada. La caída de un capo de la magnitud de Oseguera Cervantes puede presentarse como un éxito institucional. Pero al mismo tiempo, el propio retrato que emerge en la prensa internacional subraya la escala del fenómeno criminal que México ha permitido crecer durante décadas.

La discusión, por tanto, ya no es exclusivamente policial ni judicial. Es geopolítica.

Y en un mundo donde la política internacional vuelve a organizarse alrededor de amenazas, bloques y conflictos abiertos, aparecer en la portada global asociado al crimen transnacional no es simplemente una mala noticia mediática. Es una señal de alerta estratégica.

México debería leerla con toda seriedad.