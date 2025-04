Hace unos días, el vergonzoso escándalo por la postura mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados ante el fallido desafuero de Cuauhtémoc Blanco logró alcanzarme. Resulta que un diputado cercano con el que hemos colaborado para la incidencia legislativa en materia de combate a la violencia mediática, violencia vicaria y atención a víctimas, ejerció su independiente derecho al voto, como diputado, en bloque con su grupo parlamentario. Una decisión completamente unilateral en la que obviamente no fui -ni fuimos consultadas -.

Días previos, en este espacio ya había publicado una columna condenando la decisión de la Comisión Jurisdiccional por el sentido del dictamen que habían realizado y por su contenido revictimizador en contra de quien denuncia las agresiones perpetradas por el ex gobernador de Morelos llamada “Cuauhtémoc intocable”. Después fije postura personal como una columna de opinión que aquí puede consultarse.

La persona que nos “funa”, que es el verbo utilizado por las juventudes como el acto de exhibir negativamente en redes sociales, invitando al odio y a desacreditar a las personas o agrupación que se muestra, es una “abogada” qué durante varios meses, abusó de victimas mediante el cobro excesivo de honorarios como pedir 300 mil pesos para recuperar a un menor separado de manera forzada de su madre, así como la discriminación contra mujeres migrantes y afrodescendientes al nombrarlas como “prostituta y escorts” únicamente por ser mujeres altas, delgadas y muy guapas . Es decir, que según esta persona que dirige una colectiva llamada “Cam-cai” , ser mujer procedente de Centroamérica es suficiente para ser humillada, discriminada, calificada de prostituta y acosada sexualmente por su pareja.

Esa persona fue investigada por organizaciones y ni siquiera tiene casos activos como parte. No ha denunciado en primera persona ni es parte de algún juicio o carpeta de la Fiscalía. Solamente es parte de un despacho de abogados fundado por un abogado que anteriormente fue policía federal, acusado de espiar a Feministas.

El hecho es que la personaje en cuestión, hizo una publicación acusando al diputado con el que en entablamos alianzas de “usar a las victimas”, aún cuando mediante nuestras mesas de apoyo se han logrado recuperar a más de 25 menores desaparecidos y se ha brindado atención a cerca de 150 víctimas.

Creo que es completamente patriarcal exigir a las mujeres un comportamiento determinado por parte de los hombres. Es machista considerar a cualquier mujer como responsable de lo que haga un hombre cercano y peor, castigar a ellas por las acciones que los hombres realizan. Creo que es parte de la misoginia el desacreditar a las mujeres y dejar de verlas por sus acciones para reducirlas al comportamiento de algún hombre cercano que no necesariamente las representa de manera total. Creo que José Narro cometió un error y ese voto no borra las más de 200 ocasiones en que ha recibido víctimas y utilizado su apoyo para el servicio de las mujeres que menos tienen. También creo que dentro de todos los legisladores y representantes, el único que ha brindado apoyo genuino y cotidiano, diario en atención a victimas es el.

Creo que merece recibir un señalamiento público para brindarnos explicaciones y creo también que colocar fotografías e imágenes sacadas de contexto, usando la imagen de mujeres activistas como Blanca Mendoza de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Alexis Badui junto con otras mujeres exhibidas en fotografías o la autora de esta columna, cuyo uso de imagen no fue autorizado a Dulce Mildret Sainz, que fue el perfil que comparte este contenido, es un acto de daño moral y violencias digitales y narrativas. Cobardes y no menos graves por el hecho de no estar tipificadas.

Cerrar filas con la verdad

Sé perfectamente que ejercer liderazgo desde la congruencia incomoda. Sobre todo cuando no nos prestamos a narrativas manipuladas ni a linchamientos mediáticos sin fundamento. No necesito disfrazar mis posturas: he sido y seguiré siendo crítica de cualquier forma de impunidad, venga de donde venga, incluso cuando eso implique disentir de decisiones dentro de grupos parlamentarios o instituciones.

No acepto que se nos señale como encubridoras por decisiones que no tomamos ni avalamos. No permito que se utilice el dolor real de las víctimas como bandera de intereses personales ni como arma para dinamitar luchas que han costado años de construcción colectiva.

Esta columna no es una defensa personal: es un acto de responsabilidad. Y también un llamado urgente a revisar cómo se están construyendo los liderazgos dentro del feminismo, y qué tanto estamos permitiendo que la violencia patriarcal se disfrace de justicia en los entornos digitales. Máxime cuando las autoras son señaladas como agresoras de manera acreditada. La voz de la influencer, modelo y sobreviviente , madre de un menor perteneciente al espectro autista Guieselle Bues no puede borrarse.

Si defender a las víctimas exige señalar abusos, aunque vengan de quien dice estar del mismo lado, lo haré. Si sostener una agenda de paz y derechos implica alejarnos de narrativas de odio y manipulación, entonces el costo es parte de la dignidad con la que decidimos caminar.

Porque aquí nadie se rinde. Y mucho menos, ante el patriarcado vestido de sororidad. Nosotras seguimos escuchando, acompañando, ayudando, presionando a las autoridades para resolver con justicia y perspectiva de género e infancias, contando las historias que nos duelen sin cobrar un solo peso pues contrario a quienes se han aliado para lucrar con las víctimas y las causas, nosotras seguimos brindando ayuda de manera gratuita.