Dos hombres sentados en una banca del centro de Tlalpan. Discuten: Antonio .- Yo si estoy de acuerdo en que se haga la reforma del INE. Rubén .- Pero sería regresar al México de los 70s, 80s o 90s. Cuando no existía la posibilidad de que alguien fuera del PRI ganara las elecciones... Antonio .- Yo creo que estábamos mejor así, como en esos tiempos… a ver, ¿de qué sirvió que ganara Fox con el PAN? Al chile, ese señor engañó a medio México. Él fue quien inició con los problemas del narcotráfico. Tiró el avispero y Calderón fue quien lo pateó. Ahora todo es un desastre. Exterior día

Cuando Fox quiso ser presidente, también fue una especie de mesías. Ganó las elecciones, por haber conquistado a los votantes con su personalidad de ranchero que combatía a los corruptos del PRI. Fox, decía al electorado lo querían escuchar. Por ejemplo, que sacaría a las víboras de los Pinos con sus botas vaqueras. La gente estaba harta del PRI y él prometió ser la solución y cambio que México anhelaba. El punto es que Fox, terminó siendo una completa decepción. A lo que quiero llegar, es que, para cualquier líder político, es indispensable saber leer la necesidad de la gente. Es fundamental que sepan lo que su electorado o público objetivo quieren. Después, es construir una narrativa sobre el tema y repetirlo sin cesar. ¿Pero qué pasa, cuando parte de la necesidad del grupo objetivo, pueda implicar romper con los pactos previamente establecidos? ¿Sería establecer un nuevo orden con reglas distintas?

Por ejemplo, la “Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020″ estima que, a nivel nacional, el 46.8% de la población que sabe o ha escuchado lo que es la democracia, declaró sentirse poco o nada satisfecha con ella.

A nivel global, de 2017 a 2022, el número de protestas ha aumentado a más del doble. A pesar de que las manifestaciones siempre son un signo de democracia, también son un símbolo de alerta. Las exigencias ciudadanas son diversas, pero cuando los gobiernos o autoridades, elegidas de forma libre fallan y no cumplen de forma efectiva con sus funciones, la legitimidad de la democracia se ve afectada.

Por ejemplo, el estudio “The World Values Survey” (77 países) menciona que menos de la mitad (47.4 %) de los encuestados cree que la democracia es importante; en 2017 el resultado era de 52%.

El documento, también menciona que las personas están de acuerdo con la idea de tener un líder fuerte que no tiene por qué preocuparse del congreso o parlamento ni por las elecciones, esto ha aumentado de forma constante. En 2009 se reportó que únicamente el 38% de los encuestados, coincidió en que sería una “bastante buena idea” o” muy buena idea”. En 2021, esto aumentaría a 52%.

Entonces, lo que estamos experimentando en México con el INE es algo que también están experimentando otros países, la democracia está en declive y el pacto social en crisis. La desigualdad continúa en aumento, la falta de empleo o trabajos mal remunerados con pocas garantías o protecciones al trabajador, la salud, educación y la marcada diferencia entre los más ricos (que cada vez son más ricos) la clase media (que cada vez hay menos porque se transforman en pobres), y los pobres (que cada vez son más) han generado descontentos y que la gente exija cambios.

Como Alemania que se caracteriza por tener una democracia fuerte, no ha sido inmune. Hace un poco más de un mes hubo un intento de golpe de estado, en donde un grupo de extremistas intentaron tomar el gobierno alemán para revivir el “viejo Reich” o imperio alemán. Las personas detenidas, son un grupo que no reconocen a las instituciones, a sus representantes o autoridades. Movimientos parecidos están ocurriendo en otras partes como Canadá y USA en donde hay cientos de miles que apoyan este tipo de manifestaciones.

La guerra de Rusia, el tema del COVID, la inflación, la amenaza de una posible crisis de alimentos ha generado una recesión democrática global. De acuerdo con varios especialistas, la democracia está pasando por un muy mal momento y el autoritarismo va en aumento. Tal vez sea necesario renegociar el pacto social.

Por ejemplo, Cuba en el año 2006, era el único país dentro de Latinoamérica considerado autocrático, actualmente hay 3 países que se agregaron a la lista. ¿Ustedes, qué país creen que siga?

Referencias

-Encuesta Nacional de cultura cívica “ENCUCI 2020″

-Global State of Democracy Report 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent