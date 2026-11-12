En cualquier sondeo de opinión y/o encuesta, el actual secretario de Seguridad publica federal, Omar García Harfuch, sale muy bien posicionado, pero enfrenta a ‘la nomenclatura’ del partido en el poder, los duros y rudos, que se han pensado muchos los dueños del movimiento, siendo ya desactivados varios liderazgos visibles por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aún es muy pronto para futurear al respecto, pero dado que es un deporte nacional de larga tradición, es imposible abstraerse por completo del tema.

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, hoy preso en un penal de máxima seguridad, nunca entendió su carácter de cadáver político, luego de su defenestracion debido a la masacre y desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa acaecida en Iguala, en septiembre del 2014.

No le bastó que lo hayan hecho renunciar a la candidatura a una diputación federal ni tampoco que la presidenta de la República lo repudiara públicamente, luego de rechazarle un regalo en su visita por la Costa Chica. No. El que muchos tontos e interesados en Guerrero califican cómo “un genio de la política”, no ha sido si no un inepto, corrupto y muy torpe elemento, y que, desde luego, tiene gran responsabilidad en el tema de esos trágicos acontecimientos, ya que era la autoridad mayor en el estado y permitió (quizás desde una posición incliso de socio de los grupos criminales de entonces), el caldo de cultivo que hizo posible aquella dantesca noche y los dias que le siguieron.

Siempre con la realidad alterada, los desafíos a las más altas autoridades del país no son nuevos, aquel “no solicito licencia, a ver, vengan por mí”, al gobierno de Enrique Peña Nieto no ha sido el único. El último fue una abierta provocación al gobierno federal turno, sugiriendo, en entrevista, que la criminalidad en Guerrero requería de la intervención directa del secretario Garcia Harfuch, y también dándo a entender que el había sido parte de la Policía Federal en ese año en Guerrero, lo cual es cierto, pero lo era aún en un rango medio, y demostrado está su nula participación en esos hechos negros para el estado y para el país, además de negarse a inmiscuirse de manera terca, estéril y constante, en la vida política de dicho estado.

Bien. La reacción de un ministro presidenciable ante tal afrenta, y con evidentes elementos que hacen parte a Aguirre Rivero de los responsables de dicha matanza, era de esperarse: un recio golpe sobre la mesa de parte del secretario, que bien pudiera ser el “quinazo” más tempranero de la historia de México; el único de hecho, ejecutado por un político aún no en la Presidencia, pero sí que luce en caballo de hacienda rumbo a la misma, y lo cual hará que, muy posiblemente, el multicitado Ángel Heladio Aguirre Rivero no salga con vida del penal del Altiplano, ya sea por su edad y por los problemas de salud inherentes a un estilo de vida desordenado, para decirlo de manera suave, sentando así un importante precedente de firmeza y respeto de parte del secretario García Harfuch.