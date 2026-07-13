México lleva décadas discutiendo cómo distribuir mejor la riqueza. La pregunta que casi nunca nos hacemos es mucho más importante: ¿cómo generar mucha más riqueza?

Mientras el debate nacional gira alrededor de programas sociales, reformas constitucionales, elecciones judiciales o confrontaciones políticas, existe un tema prácticamente ausente de la agenda pública: México no tiene una estrategia nacional de financiamiento productivo para sus pequeñas y medianas empresas.

Y eso explica buena parte del bajo crecimiento económico. No es un problema de izquierda o de derecha. Es un problema de productividad.

El verdadero motor de la economía

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de las unidades económicas del país, generan alrededor del 70% del empleo formal y aportan aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto, de acuerdo con datos de INEGI y la Secretaría de Economía.

Sin embargo, cuando se analiza el destino del crédito bancario, la realidad es distinta. La banca mexicana ha evolucionado. Llegaron nuevos participantes como Nu, Plata y otros bancos digitales.

Los grandes bancos mantienen una posición sólida y rentable. Pero el negocio continúa concentrándose principalmente en:

tarjetas de crédito

crédito de nómina

consumo

hipotecas

grandes empresas

corporativos

El crédito productivo para PyMES continúa siendo insuficiente. No porque falte liquidez, sino porque falta una estrategia nacional.

México presta poco para producir

Hoy el crédito total al sector privado representa aproximadamente 38% del PIB. La propia Asociación de Bancos de México ha planteado como objetivo elevarlo a 45% del PIB hacia el final de la década. Es una meta positiva, pero insuficiente. La pregunta correcta debería ser otra. ¿Cuánto crédito nuevo necesita la economía productiva para crecer al 3, 4 o 5% anual?

Una propuesta concreta

México debería fijarse una meta nacional. Movilizar cada año recursos equivalentes al 1% del Producto Interno Brutoexclusivamente para inversión productiva. Con un PIB cercano a 42 billones de pesos, ello significaría alrededor de 420 mil millones de pesos anuales. La cifra parece enorme. En realidad, representa una fracción relativamente pequeña de la economía. Pero bien dirigida podría transformar completamente el aparato productivo nacional.

No se trata de subsidios. No se trata de regalar dinero. Se trata de crédito. Crédito bien estructurado. Con reglas técnicas. Con evaluación permanente. Con recuperación. Y con participación conjunta de:

banca comercial

banca de desarrollo

SOFOMES

arrendadoras financieras

empresas de factoraje

fondos privados de inversión

No todo México necesita lo mismo

Uno de los errores históricos consiste en diseñar programas nacionales iguales para todos. La economía mexicana es profundamente regional.

Norte

– Nearshoring

– Automatización

– Robótica

– Industria automotriz

– Proveedores de exportación

– Infraestructura logística

Bajío

– Metalmecánica

– Agroindustria

– Parques industriales

– Manufactura avanzada

Occidente

– Software

– Inteligencia Artificial

– Electrónica

– Dispositivos médicos

– Economía digital

Centro

– Servicios empresariales

– Logística

– Construcción industrial

– Centros de distribución

Golfo y Sureste

– Turismo

– Puertos

– Energía

– Procesamiento de alimentos

– Pesca

Sur

– Café

– Cacao

– Silvicultura

– Frutas tropicales

– Agroindustria

Cada región requiere instrumentos financieros distintos. No únicamente recursos.

No todo el crédito debe costar igual

Otro error consiste en ofrecer prácticamente el mismo tipo de financiamiento para actividades completamente distintas.

No tiene el mismo riesgo financiar:

capital de trabajo

que una planta industrial

que inteligencia artificial

que maquinaria agrícola

que automatización

México necesita una política diferenciada

Capital de trabajo: plazos de 24 a 36 meses.

Automatización industrial: plazos de hasta diez años.

Digitalización e Inteligencia Artificial: periodos de gracia y tasas preferenciales.

Infraestructura logística: plazos de quince años.

Exportación: garantías especializadas y coberturas.

La política financiera debe responder a la productividad. No únicamente al riesgo tradicional.

La banca sola no puede

Con frecuencia se responsabiliza a los bancos. Sería injusto. Los bancos administran riesgo. Y el riesgo en México sigue siendo elevado. ¿Por qué?

Porque recuperar judicialmente un crédito continúa siendo lento y costoso. Mientras el Estado, mediante el SAT, elIMSS o el Infonavit, cuenta con procedimientos administrativos eficaces para cobrar sus créditos, el acreedor privado debe recorrer un camino mucho más largo.

Juicios

Apelaciones

Amparos

Incidentes

Embargos

Avalúos

Edictos

Años de litigio

El costo termina incorporándose al precio del crédito. No es casualidad. Es economía.

La justicia también financia

Muchos consideran que el Poder Judicial es un asunto exclusivo de abogados. Es exactamente lo contrario. Es un tema económico. Un banco presta cuando confía en recuperar. Una SOFOM financia cuando existe certeza jurídica. Un fondo internacional invierte cuando sabe que los contratos serán respetados. Un empresario invierte cuando siente protegida su propiedad.

La reciente reforma judicial modificó la integración del sistema. Pero no resolvió el problema que más preocupa a quien presta dinero.

La ejecución

Mientras una sentencia firme pueda tardar años en convertirse en dinero recuperado, el costo del financiamiento seguirá siendo elevado. Y el crédito productivo continuará siendo insuficiente.

El T-MEC también observa esto

Las revisiones anuales del T-MEC no analizarán únicamente reglas de origen. También observarán competitividad, energía, Estado de derecho, seguridad y confianza institucional.

Los grandes corporativos cuentan con mecanismos internacionales de arbitraje y sofisticadas estructuras jurídicas. Las PyMES mexicanas no. Ellas dependen de los tribunales nacionales. Por eso, la calidad del sistema judicial no es un asunto académico. Es una ventaja competitiva.

¿Qué produciría un programa equivalente al 1% del PIB?

Si esos 420 mil millones de pesos se destinaran exclusivamente a inversión productiva, México podría financiar decenas de miles de proyectos empresariales cada año.

Nueva maquinaria

Automatización

Digitalización

Centros logísticos

Agroindustria

Tecnología

Turismo

Manufactura

Energía

Ese financiamiento tendría un efecto multiplicador.

Más inversión

Más productividad

Más exportaciones

Más empleo formal

Más ISR

Más IVA

Más cuotas al IMSS

Más aportaciones al Infonavit

Más crecimiento económico

En otras palabras: la mejor política social es una economía capaz de generar empleos bien remunerados de manera permanente.

Medir resultados, no discursos

Una estrategia nacional de crédito productivo debería evaluarse con indicadores públicos.

No por montos colocados, sino por resultados.

Empresas financiadas

Supervivencia a cinco años

Empleos creados

Exportaciones generadas

Productividad

Recuperación de cartera

Valor agregado regional

Eso permitiría saber qué funciona y qué debe corregirse.

Durante décadas México ha discutido cómo repartir mejor el presupuesto. Ha llegado el momento de discutir cómo multiplicarlo. No existe país desarrollado que haya alcanzado prosperidad únicamente distribuyendo recursos. Todos fortalecieron primero su capacidad para producir.

México tiene ubicación geográfica privilegiada.

Tiene talento.

Tiene recursos naturales.

Tiene una extensa red de tratados comerciales.

Tiene empresarios.

Tiene instituciones financieras.

Lo que sigue faltando es una estrategia nacional de financiamiento productivo, regional, técnica y de largo plazo.

Más allá de ideologías.

Más allá de narrativas.

Más allá de ciclos electorales.

Porque el verdadero debate no debería ser cuánto dinero reparte el Estado. La pregunta es mucho más importante: ¿cuánta riqueza nueva somos capaces de crear cada año?

Si México logra responder esa pregunta con una política pública seria, el crecimiento dejará de depender de la coyuntura política y comenzará a sostenerse en lo único que nunca pasa de moda: la inversión productiva, la innovación, el empleo formal y la confianza en las instituciones.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.