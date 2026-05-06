Cada 6 de mayo, uso alguna prenda color amarillo. Es un símbolo de solidaridad con quienes viven con osteogénesis imperfecta, una condición que exige resiliencia y una voluntad inquebrantable. Este año el color tiene un significado más profundo y personal: es un homenaje a mi querida amiga, Norma Angélica Aceves García, una mujer cuya vida fue el testimonio más puro de que la inclusión no es un favor, sino un derecho fundamental que debemos garantizar.

Norma fue mucho más que una política destacada, fue una guerrera incansable que dedicó su trayectoria a abrir puertas y derribar prejuicios en favor de las personas con discapacidad en México. Su voz en la tribuna de la Cámara de Diputados siempre fue la voz de la justicia social, impulsando leyes que buscaban la accesibilidad universal y el reconocimiento pleno de la dignidad humana. Ella lo vivía en carne propia, y entendía que la verdadera inclusión ocurre cuando transformamos no solo las leyes, sino también las conciencias, eliminando las barreras físicas y actitudinales que limitan el potencial de millones.

Hablar de inclusión es honrar su legado de lucha por un México donde la educación, el empleo y la salud sean espacios accesibles para todos. Portar esta prenda amarilla es mantener vivo su mensaje de que la discapacidad no define a la persona, pero la respuesta de la sociedad hacia ella sí define nuestra calidad como nación. Su partida nos deja, a quienes la conocimos, la responsabilidad de no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y de seguir señalando las deudas históricas que aún persisten.

Recordar a Norma es abrazar su pasión por un país más equitativo y entender que la inclusión nos beneficia a todas y a todos, pues una sociedad que integra a su diversidad es una sociedad más humana y fuerte. Por su ejemplo, por su amistad y por cada batalla que dio en favor de la igualdad, hoy alzamos la voz. Sigamos construyendo ese futuro que ella tanto soñó, para que juntos y juntas impulsemos una sociedad verdaderamente inclusiva y sin barreras.

Jennifer Islas. Política y conferencista

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