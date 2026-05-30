Entre aplausos, emoción y un mensaje que une deporte e identidad nacional, la árbitra internacional mexicana Katia Itzel García fue la encargada de entregar oficialmente a Yolett Cervantes Cuaquehua el boleto exclusivo para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Azteca, el pase que originalmente correspondía a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue una ceremonia llena de simbolismo, donde la referente del arbitraje en el país no solo reconoció la habilidad de la joven veracruzana, sino que puso en valor lo que ella representa para todo México: la riqueza de nuestra diversidad cultural.

Yolett, al recibir su premio, con el boleto en la mano y lágrimas en los ojos, respondió con gratitud y firmeza:

“Para mí es un honor enorme recibir esto de manos de una mujer que ha sido ejemplo para tantos. Prometo llevar el nombre de Veracruz y de todo nuestro pueblo nahua muy alto en el Estadio Azteca. Gracias por creer en nosotras”.

Yolett Cervantes Cuaquehua nació en el seno de una familia humilde de la comunidad nahua. Desde que tenía seis años, sus pies conocieron primero el suelo áspero y las canchas de tierra del pueblo, mucho antes que cualquier superficie suave o iluminada. Mientras ayudaba a sus padres en las labores del campo y cuidaba de sus hermanos, siempre cargaba un balón viejo, desgastado por el uso y los caminos, que alguien le había regalado.

Para Yolett, el futbol no era solo un juego: era su forma de ver el mundo, de soñar y de sentirse libre. Creció escuchando las historias de sus abuelos, que le enseñaron que su cultura es riqueza y que nadie podía decirle hasta dónde llegar.

Por eso, cuando se enteró del concurso nacional para ganar el boleto de la presidenta Claudia Sheinbaum para asistir al partido inaugural del Mundial 2026 en la Ciudad de México, no lo dudó. Grabó un video con su celular, en la misma cancha de tierra donde había crecido, mostrando su habilidad con el balón y contando su historia, la de su pueblo, la de su gente. Nunca pensó que su mensaje llegaría tan lejos.

El día en que le avisaron que había sido la ganadora, no lo podía creer.

No solo había ganado un boleto para ver un partido histórico; se había ganado el respeto y el cariño de todo un país. Y mientras sostenía su entrada en la mano, sentía que el balón que había empezado a patear entre las montañas de Veracruz ahora la llevaba directo al lugar más grande del deporte mundial, cumpliendo su sueño y abriendo el camino para que muchas niñas más, como ella, se atrevieran a soñar sin límites.

Otras tres jóvenes recibieron boletos oficiales para asistir a partidos del Mundial en las sedes de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México: Brianna Ameli Medina, Daira Jarzi Díaz y Karla Itzel Peña, todas seleccionadas por su talento y su esfuerzo.

El encuentro inaugural del 11 de junio será único en muchos sentidos. Será la tercera vez que ese estadio, conocido mundialmente como Azteca, -no importa las veces que le cambien el nombre-, sea el escenario del partido de apertura de una Copa del Mundo.

Para Yolett, no solo será ver un partido: será testigo de la historia, estar entre las personalidades más importantes del deporte mundial y, sobre todo, demostrar que desde cualquier lugar, con esfuerzo y pasión, se puede llegar al escenario más grande del mundo.

El mensaje es poderoso: el futbol es de todos y todas y las oportunidades deben llegar a cada rincón de México, especialmente a quienes más lo merecen y menos acceso suelen tener.