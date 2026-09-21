Cuando pienso en la urgencia de que haya paz en este mundo, automáticamente me llega a la mente el artista Raúl Vieyra Flores, maestro que sin duda era la persona que conocía lo que era sentir paz y además, hacer transmitir esa paz. Su sonrisa, su calidez y su coherencia me resultan difíciles de explicar con palabras, eran de esa clase de virtudes que no se teorizan, sino que se sienten en el alma.

En un planeta que a menudo parece girar en la frecuencia del conflicto y la prisa, recordar su legado es un acto de resistencia. Sé que si todos fuéramos un poco más como él, este mundo sería un espacio mejor y más habitable. Porque, por supuesto, el maestro Raúl Vieyra Flores era un artista extraordinario que desbordaba talento en cada obra, pero su verdadero golpe de genialidad no estaba solo en los pinceles, sino en esa paz siempre motivadora que te envolvía al estar cerca de él, esa fuerza que te impulsaba a ser mejor persona.

Para sanar el tejido social, primero debemos sanar por dentro. Es fundamental empezar con la paz interior para poder transmitir esa paz a las y los demás. No podemos dar aquello que no llevamos sembrado. El maestro Raúl nos demostró, a quienes tuvimos la suerte de tenerlo en nuestra vida, que la verdadera transformación no surge de los grandes discursos, sino de la autenticidad con la que vivimos. Cuando aprendemos a calmar nuestras tormentas, a mirar al otro con compasión y a actuar con la misma rectitud en público y en privado, nos convertimos en faros silenciosos. Esa serenidad individual se contagia, viaja de persona en persona y termina transformando comunidades enteras.

En este Día Internacional de la Paz, el llamado es a mirar hacia adentro con la valentía de honrar el ejemplo de quienes nos enseñaron a vivir desde la armonía. La paz es un tejido colectivo que se hilvana con hilos de empatía, respeto y solidaridad diaria. Si sembramos esa misma calidez en nuestro metro cuadrado, con nosotros mismos, con las personas que tenemos cerca, en nuestro hogar y en el día a día, el eco de nuestras acciones llegará más lejos de lo que imaginamos.

Juntas y juntos impulsemos un cambio profundo desde el amor, la empatía, el respeto y la responsabilidad porque un mundo en armonía solo es posible si decidimos ser paz hoy.

Dedico esta columna a la memoria y al corazón tan bondadoso del gran artista Raúl Vieyra Flores.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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