En la tercera parte de la saga cinematográfica “El planeta de los simios”, Estados Unidos se autodestruye mediante guerras económicas, políticas y militares internas, y una facción heroica de los simios (latinos o migrantes) sobrevive al colapso para fundar una nueva patria.

En la cuarta entrega de la serie los humanos han perdido el control del planeta y un líder simio dictador, Maximus Proximus, los ha esclavizado.

Serán los descendientes de aquellos simios heroicos quienes resulten decisivos para recuperar la civilización en bien de la humanidad.

En esa historia, la pérdida del planeta se debió a la enajenación de la tecnología, sin la cual ese mundo no podía operar. Empero, detrás de ella se escondían las ambiciones sin control.

Los humanos estamos ahora en camino de extraviarnos junto con nuestro hábitat. Toda la tecnología disponible o por venir no alcanza para contener la ambición que atasca a los propios sistemas que hemos creado para servir a nuestras necesidades y deseos.

Los episodios de fallas en los servicios digitales o el mal uso de los drones que estamos viendo son clara muestra de nuestros propios desatinos.

Las crisis sociales, económicas o políticas, migratorias o ambientales que cada vez nos sorprenden menos, lamentablemente, se deben en el fondo a la tiranía de la desigualdad y la inconsciencia de la discriminación y exclusión que ejercen unos pocos sobre grandes mayorías.

Por fortuna, el Maximus Proximus de nuestro tiempo, es decir, el poder sin límites, por fortuna no puede mandarse solo puesto que todavía hay diversos poderes y contrapesos que lo equilibran o resisten casi en todos los ámbitos en los que pretende prevalecer, ya sea la comunidad internacional o Estados nacionales.

Sin embargo, el sistema global que ha entrado en crisis profunda y autodestructiva obliga a ejercicios creativos de acción y rediseño global, por una parte, y a protegerse racionalmente hacia adentro mientras aquello ocurre, por la otra.

El nuevo reino anunciado por la cuarta parte de “El planeta de los simios” puede tener lugar si el Maximus Proximus de nuestras recurrentes pulsiones no se libera de sus propios miedos.

La esperanza de que enderecemos el rumbo y reconstruyamos condiciones de bienestar y vida digna en la pluralidad y la diversidad depende sobre todo de un factor muy humano, nada artificial: la revolución de las conciencias, ese cambio en los corazones y las mentes que amalgama las verdaderas transformaciones.