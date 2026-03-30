TÚ DECIDES

Todo empieza con un mensaje . No una consulta médica, no una cita clínica, no una evaluación profesional. Un chat. Así comienza hoy, para miles de mujeres, un proceso que se presenta como “aborto seguro”, pero que en la práctica se parece más a una transacción digital que a un acto médico.

“Decidí seguir ese camino. Lo que encontré no fue acompañamiento sanitario, sino un embudo de compra”, me confesó una joven que no quería estar embarazada.

A través de WhatsApp, una red vinculada a DKT International me derivó a “Telefem”, una plataforma que ofrece interrupciones del embarazo por telemedicina. Construí un perfil ficticio: mujer joven, extranjera, seis semanas de gestación. Bastó eso para activar el sistema.

Primero, la recopilación de datos: identificación oficial, ultrasonido, antecedentes médicos, dirección. Luego, el siguiente paso: el pago. 1,900 pesos mexicanos. Una vez realizado, el proceso avanzó como cualquier compra en línea: confirmación, guía de envío y entrega de un paquete con medicamentos en el domicilio.

El contenido del paquete incluía misoprostol, mifepristona, levonorgestrel y analgésicos. Todos eran productos de marcas pertenecientes a DKT International, salvo los analgésicos. Después, una consulta por WhatsApp con una supuesta médica que repitió instrucciones de uso. Y eso fue todo.

No hubo examen físico. No hubo seguimiento clínico real. No hubo capacidad de respuesta inmediata ante una emergencia.

Lo que sí hubo fue un pago y una transacción completa.

De paciente a usuaria

Aquí ocurre un cambio silencioso pero profundo: la mujer deja de ser paciente para convertirse en usuaria.

El aborto deja de ser un acto médico supervisado para convertirse en un proceso autogestionado desde casa, guiado por mensajes. En este modelo, el sistema sanitario ya no está al inicio del proceso, sino —en el mejor de los casos— al final, cuando algo sale mal.

La narrativa institucional habla de “autonomía”, “acceso” y “seguridad”. Pero en la práctica, lo que se ofrece es otra cosa: un circuito digital que captura la vulnerabilidad de una mujer, le exige un pago y le traslada el riesgo al domicilio.

Como se evidencia en la experiencia documentada, el acompañamiento es remoto, fragmentado y limitado a instrucciones. Y cuando algo falla —y puede fallar—, la red desaparece detrás de términos como “orientación” o “acompañamiento”. Pero ya cobró. Ya entregó. Ya indujo una conducta ilegal y muy peligrosa para la mujer.

Detrás de todo hay una verdad incómoda: un chat no sustituye una consulta médica.

El modelo “glocal”: escalar sin responsabilidad

El esquema responde a una lógica clara. DKT International no opera como un prestador directo de servicios médicos, sino como una red de distribución y marketing social. Utiliza intermediarios locales —como Telefem— para ejecutar el servicio.

Esto permite algo clave: escalar.

El aborto químico domiciliario es más barato, más fácil de replicar y más difícil de fiscalizar. No requiere infraestructura hospitalaria, solo tres elementos: mensajería, pago digital y logística de entrega.

Así se construye un modelo “glocal”: discurso global, ejecución local y responsabilidad difusa.

Tiene como clientes a mujeres ya vulnerables por un embarazo inesperado, lucra con su angustia y le añade los riesgos de un procedimiento del cual no asume ninguna responsabilidad.

Seguridad prometida, riesgo trasladado

El problema no es solo el canal. Es la promesa.

El aborto químico puede implicar dolor intenso, sangrado abundante y complicaciones que requieren atención inmediata. La diferencia entre un entorno clínico y un hogar es, literalmente, el tiempo de respuesta.

En este modelo, la mujer enfrenta el proceso prácticamente sola.

Un mensaje no detiene una hemorragia.

Un emoji no evalúa un síntoma.

Una guía digital no sustituye una intervención médica.

Y, sin embargo, todo se presenta bajo una misma etiqueta: “seguro”.

El modelo del aborto por WhatsApp de DKT International está pensado para evadir las leyes que regulan el aborto. Prescinde de las instancias donde puede ser controlado, pero también donde pueden salvar la vida de las mujeres que tienen complicaciones.

Dinero, datos y opacidad

A esto se suma otro elemento crítico: la información.

Para acceder al servicio, se solicita un conjunto amplio de datos sensibles: documentos de identidad, historial médico, dirección personal. Se construye un expediente íntimo cuyo destino y protección no quedan claros.

¿Quién garantiza la seguridad de esos datos?

¿Quién responde ante un uso indebido?

En paralelo, está el factor económico. Convertir un embarazo inesperado en un “checkout” digital no es neutral. Es monetizar una situación de vulnerabilidad bajo la apariencia de ayuda.

La verdad detrás del eslogan

El aborto por WhatsApp no es una excepción. Es una tendencia creciente.

Porque es escalable. Porque es difícil de regular. Y porque puede presentarse con un lenguaje que apela a valores positivos mientras oculta sus vacíos estructurales.

Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta:

¿Quién responde cuando la “seguridad” falla?

En este modelo, la respuesta parece estar implícita desde el inicio: nadie.

Así muchas mujeres terminan siendo víctimas de un doble abandono: el novio que la dejó sola con su embarazo y el modelo de DKT que la vuelve a abandonar con los efectos adversos de las pastillas abortivas.

Solo queda el frio e impersonal chat, el comprobante de pago y una mujer que descubre, demasiado tarde, que el acompañamiento era un mensaje… Y que la responsabilidad nunca estuvo realmente en ningún lado.

X: @pablomieryteran