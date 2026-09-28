Ayer, con un Zócalo de la Ciudad de México abarrotado, la presidenta de México cerró las giras de trabajo por la República y, a su vez, hizo gala en el corazón de nuestra patria. Podemos encontrar muchas razones para elogiar su trabajo, pero también muchos motivos para continuar confiando. Es una mujer que ha sabido entregarse al máximo por el bienestar y progreso de millones de familias que, gracias a las políticas públicas, han mejorado su calidad de vida. Como era de esperarse, efectivamente, Claudia Sheinbaum le apuesta a la continuidad ahora que se ha instalado un esquema de reformas constitucionales que garantizan que la ayuda se multiplique y, lo más sustancial, que llegue a manos de sus principales beneficiarios.

Hablando de ello, por cierto, vemos cómo los servicios de salud se optimizaron con el buen desempeño de Zoé Robledo. Es, de cierta forma, una visión que aterrizó para atender personalmente a niños y personas de la tercera edad. Cumpliendo con todo ello, basándonos en la demanda colectiva, el suministro de medicamentos también está sirviendo para llegar a todos los rincones.

Otro de los aspectos a los que aludió la presidenta, recalcándolo una y otra vez, fue el potencial económico que hemos alcanzado. Una de las piezas cruciales, con un puñado de estrategias eficientes, es precisamente Marcelo Ebrard. Él, que se ha asegurado de fortalecer la relación diplomática con muchos jefes de Estado, también ha mantenido esa dinámica de comunicación que, a la postre, ha generado la confianza que México transmite. Hoy, en efecto, las cifras de inversiones han ido en aumento.

Cada vez más, por ejemplo, vemos anuncios que nos llenan de satisfacción. Lo que queremos decir, ahora que Sheinbaum está rindiendo cuentas, es que su labor está enfocada en dinamizar la industria y los polos de desarrollo. Incluso, de cierta forma, ayuda a tener un mejor control del recurso que se moviliza para mejorar la percepción.

Siendo otro de los temas de mayor interés en la ruta de la transformación, la presidenta también abordó el esquema de obra e infraestructura que ha ido aterrizando. Todo esto, que es constante en cada una de las entidades de la República, se nota en el mejoramiento de la movilidad. El transporte y los trenes de pasajeros han revolucionado. Antes del fin de este año, como se tiene presupuestado, se entregarán más acciones que la presidenta prometió. De hecho, con mucha regularidad la mandataria anuncia este tipo de políticas en los propios enclaves. La gira que realizó, nutrida de norte a sur, confirmó lo que los números muestran claramente. Ella, en esa cadena de prioridades, ha puesto por delante esas necesidades que la gente le hace llegar en las mismas giras a las que asiste. Hemos visto, a propósito de ello, que la jefa de Estado no solo se da el tiempo para escuchar, sino para tomar nota.

Independientemente del tema que se trate, ahora que vemos la transparencia en el uso de los recursos, Sheinbaum ha actuado con mucha precisión. Dada la información disponible y el resumen que realizó Claudia el fin de semana, efectivamente, se apoyó en las acciones derivadas de la disciplina financiera y el buen manejo del presupuesto. Comparado con otras administraciones, mayormente entre quienes seguimos creyendo en este proceso, nos hemos dado cuenta de que este movimiento está hecho a la medida para gobernar por décadas. Inclusive, una de las peculiaridades es la calidad, razón suficiente para mantener esa buena racha.

La propia Sheinbaum, que siempre encuentra mecanismos para resolver la problemática que aqueja, nos ha posicionado ante los ojos del mundo como un modelo humanista, mucho más ahora que se conectan los servicios públicos con la buena coordinación de los gobernadores, especialmente los emanados de Morena.

Todo eso, con datos muy específicos, muestra que el trabajo colaborativo está rindiendo frutos. En materia de seguridad, otra de las prioridades de Sheinbaum, los delitos de alto impacto han disminuido, lo mismo que las actividades al margen de la ley. En la memoria de todos los mexicanos, por ejemplo, vemos cómo la paz sigue caminando para que la sociedad encuentre espacios de convivencia. De hecho, a todas las peticiones de los mandatarios la presidenta les da seguimiento puntual, mayormente en este primer tercio de su labor que, si hablamos de trayectos, ha significado un tramo de prosperidad y de transformación. Todo esto, en retrospectiva, se debe a que Claudia ha logrado sostener la enorme confianza que hay en su labor. Por ello, los elogios y los buenos comentarios que se ha ganado a pulso.

Notas finales

Morena, a través de sus órganos colegiados, está actuando con estricto apego a los resultados de las encuestas. Todos los nombramientos, mucho antes de oficializarse, tenían una base de justificación. La inmensa mayoría, muy por encima de los demás participantes, siempre fueron punteros de los estudios demoscópicos. Con esa lógica, ahora que se están cumpliendo los pronósticos, veremos desfilar a la senadora con licencia Ana Lilia Rivera. Ella, luego de cubrir ese espacio que busca el CEN de Morena, será la próxima coordinadora de la defensa del voto y, por ende, la futura gobernadora de Tlaxcala. Al ser muy pronto eso una realidad —como ha venido sucediendo con otros perfiles—, ayudará a que la unidad rápidamente se encauce en ese enclave.