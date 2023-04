El domingo de Pascua para los que profesan una religión judeocristiana debería de ser el día más importante de año, al ser el día que se manifestó lo que da la base a las creencias de estas corrientes. El domingo de Pascua se celebra en todos lados, en Estados Unidos es todo un suceso pues de mezcla con muchas corrientes religiosas que también tienen sus festejos en estas fechas. Es común ver que los niños empiezan a celebrar las pascuas con dulces, huevitos y conejos que tienen un significado más profundo del que muchos conocemos.

¿Sabe dónde hay días festivos casi oficiales por los días de Pascua? En los Estados Unidos. Muchos comercios cierran o tienen horas reducidas de operación en algo que se parece a la celebración de Thanksgiving o Navidad pero sin el movimiento de familias a celebrarlo reunidos.

En ciudades y pueblos estadounidenses podemos ver decoraciones de Pascua por muchos lugares y ver a la mítica “coneja” en los centros comerciales para que se tomen una fotografía los niños. Al final, en la base de la concepción de los Estados Unidos existe una fuerte base judeocristiana. Solo hay que ver la frase qué hay en sus billetes “In God we Trust”. Todo esto a pesar de lo “liberales” que muchos pensamos que son. Solo ir de paseo a Nueva York y dar un paseo por el distrito financiero nos puede mostrar cómo hay una gran cantidad de símbolos cristianos. Solo basta ver la sede del NYSE donde hay símbolos de prosperidad montados sobre 6 columnas corintias.

En nuestro país, aunque son días de descanso, en muchos lados no son oficiales y vemos a las personas trabajando como cualquier otro día. Es curioso que vivamos en un país con una base religiosa también judeocristiana y que no tengamos ese tipo de celebraciones en nuestro calendario. Muchos dirán que porque somos un país con un gobierno laico, creo que no va por ahí.

Decía George Orwell en 1938, “El esquema moral judeocristiano se ha convertido en parte de la religión civil americana”. Este modelo ha servido durante años y según los números les ha ido mejor que a nosotros. Dice la Declaración de Independencia de 1776 “ Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad ”.

Claro que no son, ni cercanamente, una sociedad justa, ecuánime y balanceada con todos sus habitantes. Hubo esclavitud, hay racismo y muchas otras cosas que no hace pensar que la gente es igual. Tampoco parece que les importe tanto la vida aunque lo de la búsqueda de la felicidad siempre está presente.

A que voy con todo esto. Nuestro país y muchos de los países de Latinoamérica tienen todavía el sentimiento de que fuimos conquistados y que nos debemos a los conquistadores aunque esto haya sido hace más de 500 años. Las heridas de un país conquistado no se han cicatrizado y mucho menos borrado. Ahí andamos buscando que nos pidan perdón por algo qué pasó hace añales o creemos que los habitantes de los países que nos conquistaron son mejores que nosotros.

La base de nuestras políticas tienen que ver, en muchas ocasiones, con las que se tenían en un país conquistado. Ya no deberíamos de estar pensando en “Madres Patrias” y esas tonterías. México es un país que tiene mucha historia y mucha sangre derramada. Me encantaría pensar que todos estos sacrificios significaron algo aunque para muchos valen más otras cosas que no tienen que ver con nosotros.

Qué bonito sería que tomáramos, al menos como frase, que todos somos creados iguales, que debemos de ser libres y sobre todo felices. Si esto viene de una base judeocristiana no lo veo nada mal.

Le deseo que su domingo de Pascua haya sido muy bonito y sobre todo, que donde este tenga esa oportunidad de ser libre y de poder buscar la felicidad.