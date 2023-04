En una empresa, cualquiera que sea el ramo, si estás en una posición donde tienes acceso a información importante es normal que te hagan firmar una carta donde se establece guardar y no utilizar esta información para ventaja propia o de un tercero. Pasa en el mundo financiero, y mucho, pues esta información no debería de ser del dominio público.

No sé si las opiniones que pueda dar Lorenzo Cordova sobre los procesos electorales en el portal de noticias y opinión LatinUS puedan aprovecharse de la información que tiene Cordova sobre estos procesos para mover otras cosas que al final le representen una ventaja ilegal a otras personas.

Así como los funcionarios de gobierno no pueden trabajar con compañías que estén en la misma industria donde laboraron como funcionarios públicos, debería de haber una especie de “disclosure” donde se garantice que el próximo trabajo de Lorenzo Cordova no tenga que ver con el trabajo que desempeño en el INE durante mucho tiempo.

Recuerdo (al menos en mi caso) cuando entré a trabajar en diversos puestos, en el contrato laboral tenía que firma una cláusula donde no podía dar información sobre las actividades de la empresa al momento de dejar de trabajar en la institución, por cualquier razón que fuera. En esa firma autorizaba que al revelar esos “secretos” podía ser demandado por el empleador y una serie de cosas por el estilo. Esto pasó cuando trabajaba en una industria que se caracterizaba por “pireatear” a los empleados. Sí me “piratearon”, pero no me fui a una empresa competidora directa sino a uno de los proveedores en una función que no tenia que ver con lo que estaba haciendo antes, así que cero peligro en desvelar algún secreto o trato comercial.

Desconozco los tratos y contratos que firmó (si los firmó) Lorenzo Cordova al momento de llegar a su posición en el INE y lo que firmó al momento de dejar el puesto. Imagino que si Cordova es honesto y profesional debería de hablar de todo menos del INE, al menos no a la profundidad que muchos quisieran para “echarle paletas” a algún partido político.

¿En cuántos años podría Cordova despotricar contra el INE? Los contratos donde se pide “guardar la información” regularmente duran 5 años y después de ahí se puede hablar. ¿Por qué 5 años? Porque es un tiempo considerado razonable para que las condiciones del mercado cambien y para que la ventaja que el poseedor de información pudiera tener sobre su anterior patrón se diluya y bastante.

Córdova debería de estar en un dilema ético sobre que comentar en LatinUS y como hacerlo pues acaba de salir del INE y no sería lo mas profesional que hablara mal sobre su anterior empleador.

No estoy diciendo que no puede hablar sobre su anterior empleador o sus funciones o como trabajaron para promover el voto o cosas así, eso lo puede hacer sin problema. Lo que comente Córdova en LatinUS será reflejo de lo que realmente es como profesional y como persona, esperemos que sea mesurado y que sus comentarios tengan contenido de conocimiento y que no se convierta en Ventaneado, de Paty Chapoy.