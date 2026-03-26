La sesión de ayer en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron los topes a las llamadas “pensiones doradas”, dejó algo más que un dictamen. Dejó, también, un retrato bastante claro del nivel de debate que algunos están dispuestos a ofrecer.

Porque mientras se discutía una reforma de fondo, hubo quien decidió apostar por lo de siempre: el ruido.

Uno de esos momentos lo protagonizó la diputada panista Claudia Quiñones Garrido, veracruzana. No por la solidez de sus argumentos ni por el peso de su intervención, sino por recurrir al recurso más gastado de la política: el ataque personal… además, en ausencia.

Desde tribuna, lanzó señalamientos contra otro diputado veracruzano, de Morena, cuando éste no se encontraba en el pleno. Un monólogo cómodo. Sin contraste. Sin respuesta.

Y entre esos señalamientos, uno en particular no resiste el más mínimo contacto con la realidad: aseguró que el diputado por Poza Rica “nunca estuvo presente en su distrito durante la inundación”. Falso. Rotundamente falso. Cualquier revisión básica de su actividad pública documenta presencia en territorio, atención a damnificados y entrega de apoyos. No es una opinión: son hechos verificables.

Pero más allá de la mentira, lo que importa es lo que revela.

Porque cuando no hay argumentos, aparece el atajo.

Y aquí es donde el contexto importa. Claudia Quiñones Garrido no es una legisladora con arrastre electoral probado. Cuando intentó ser diputada de mayoría relativa, perdió. Y perdió con claridad: por más de dos a uno.

Hoy está en San Lázaro por la vía plurinominal. Legal, sí. Pero políticamente revelador.

Porque quien no pudo construir respaldo en territorio difícilmente tiene autoridad moral para descalificar desde la tribuna a un diputado que sí ganó su distrito y que, además, ha hecho del trabajo territorial una constante.

Y ayer no ocurrió ni lo uno ni lo otro.

Lo que vimos fue otra cosa: una intervención basada en desinformación, sin sustento y sin contraparte. No debate. No contraste. No ideas.

Solo ruido.

Y ese es, quizá, el problema de fondo: cuando una parte de la oposición renuncia al argumento, termina refugiándose en el espectáculo.

Uno que puede sonar fuerte por un momento… pero que no logra ocultar lo esencial: la falta de sustancia.

Porque en política, el peso no se improvisa ni se simula. Se construye con resultados, con territorio y con respaldo real.

Y cuando nada de eso existe… lo único que queda es la ilusión de importancia.