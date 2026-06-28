Estaba en pijama viendo una película cuando llegó un mensaje en un chat grupal donde se refería despectivamente a una guardia de seguridad por su aspecto físico y por el lugar donde vive, así como luego puso algo según ejemplar refiriéndose a “su muchacha”. Esa contradicción en un solo minuto de lectura me dejó un nudo en el estómago y me quitó las ganas de seguir viendo la película, además expresé mi molestia en el mismo chat.

Me quedé pensando en lo fácil que se le hace a muchas y muchos, desde la comodidad de su teléfono, desde su privilegio, deshumanizar a las personas que hacen que nuestra vida sea más segura y limpia.

El clasismo en el día a día no siempre se nota en grandes discursos, sino en estos pequeños detalles llenos de prejuicios. Se burlan del físico, de la colonia en la que viven o de cómo hablan las personas que vigilan o limpian nuestros hogares.

Pareciera que el uniforme les quitara el derecho a ser tratados y tratadas con el mismo respeto que cualquier otro vecino o vecina. Y luego, para limpiar un poco la culpa, cae el típico comentario condescendiente. Como ya les había compartido en otra columna, llamarles “mi muchacha” no es un término de cariño, es una forma sutil de marcar una línea de superioridad, como si esas personas nos pertenecieran.

Quienes trabajan en seguridad o limpieza cargan con responsabilidades enormes y jornadas cansadísimas y mal pagadas. Cuidan lo que más valoramos y mantienen nuestros espacios habitables. Tratarles como ciudadanos o ciudadanas de segunda, o usarlos como el chiste del chat del día, habla peor de ellos como sociedad que de cualquier otra cosa.

Un saludo genuino, mirar a los ojos, agradecerles por su trabajo y entender que son seres humanos, que cada uno, cada una, tiene una historia, una familia y una dignidad intacta dentro y fuera de su horario laboral es lo mínimo que podemos ofrecer. Juntas y juntos impulsemos un mundo libre de discriminación y clasismo.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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