La política estatal comienza la semana con todo. Este día es la fecha pactada por el Consejo Nacional de Morena para dar a conocer la lista oficial de precandidatos en Sinaloa. Dudo mucho que la lista lleve demasiados cambios. Hace días el consejo estatal de Morena dio a conocer una lista muy completa con nombres de los posibles aspirantes a las posiciones federales, municipales y locales.

Recordemos que Morena es un movimiento formado en torno al liderazgo del presidente López Obrador, quien logró unir variadas y numerosas corrientes de la izquierda en todo México. Por lo tanto, una característica muy notoria es la diversidad de pensamiento al interior del movimiento.

La lista que se divulgó hace días provocó la reacción del jefe político en el estado, quien simplemente validó la información, diciendo que “la lista, es la lista”, y en ello enviaba un mensaje para los grupos morenistas que se habían mostrado inconformes por el resultado.

Al mismo tiempo, indicó que quienes forman parte de su gabinete y tengan la oportunidad de competir por alguno de los cargos de elección popular, deberían dejar su puesto en la administración lo más pronto.

Aun así, la prudencia imperó entre los aspirantes, pues se espera que este 15 de enero con los listados -doblemente- oficiales seguramente conoceremos quienes presenten su renuncia al gobernador Rocha Moya y se comience a mover el tablero de la administración pública en los tres niveles de gobierno en la entidad.

Reitero que pienso que no habrá mayores cambios, si es que los hay. Quienes encabezan la formula al Senado ya lo saben, quienes van por la reelección en alcaldías y diputaciones locales también. Sin embargo, hoy es el día límite, y como se ha manejado, de haber cambios, también habría nuevas sonrisas en detrimento de caras largas.

Prácticamente todos hacen lo suyo, unos aguardan con prudencia y trabajando en su trinchera, otros se mueven por todos lados, incluso “brincándose” al gobernador para ver si desde el centro les benefician, y otros, esperan un milagro que de rebote les beneficie. Ya veremos como desarrolla el día, precandidaturas, renuncias y movimientos.

Reforma a la Ley Orgánica de la UAdeO

A un mes de la elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Occidente, el conflicto interno continúa. Ha tomado diversos matices y me parece que lo que sucede en Casa Lince es bastante interesante.

Habría que partir de que la elección del rector ha traído muchos cuestionamientos. Tal vez Pedro Flores era el perfil menos esperado por la comunidad universitaria y su unción despertó al “lince dormido”.

Me llama la atención, que escuchando y leyendo sobre el movimiento disidente, no hay una sola voz que lleve el liderazgo ni el discurso en contra de la administración, y aún así, los disidentes “le han ganado todas las careadas” a la ex rectora y al nuevo rector desde el 5 de enero que tomó posesión.

Un grupo pugna fuertemente por la renuncia de Pedro Flores y la Junta de Gobierno, otro grupo encabeza la bandera de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad y otro grupo más, se encuentra centrado en luchar por temas laborales que, a decir de ellos, la administración saliente pisoteó sus derechos y sienten que el continuismo es desesperanzador.

Digo que los manifestantes las han ganado todas, porque la narrativa ha estado a su favor en todo momento. En el colectivo universitario, la idea de una imposición impera a pesar de que el nombramiento ha sido legal. Que Pedro Flores representa lo mismo que la Dra. Sylvia Paz, también se halla en el ideario popular. Las unidades se abrieron cuando los disidentes así lo quisieron, no por mérito de una operación desde rectoría, donde francamente se han visto lentos y rebasados por el movimiento.

¿Por qué es interesante? Porque cuando las causas de una insurgencia son así de heterogéneas es porque definitivamente el movimiento es orgánico. No hay una mano meciendo la cuna, los presuntos excesos y abusos, así como las falencias de la ley, son motivos suficientes para que la comunidad universitaria se manifieste con la fuerza como lo están haciendo.

El Congreso del Estado ya tiene el tema en su agenda, también la Auditoría Superior del Estado, el pronóstico es reservado. De momento, el regreso a clases será sin afectar a los estudiantes.

