El 3 de noviembre de 2026 no se votaron 435 distritos, 35 senadurías y 36 gubernaturas: se votó a Donald Trump. Y Trump perdió. Su nombre no estaba en la boleta, pero las elecciones intermedias se convirtieron en lo que él mismo propició con su estilo de gobernar: un referéndum sobre su persona.

El veredicto es inapelable. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado, y por primera vez en 16 años gobernarán la mayoría de los estados. Seis de cada diez votantes desaprobaban su desempeño al salir de las urnas, y tres de cada cuatro se dijeron enojados o insatisfechos con el rumbo del país, según la encuesta de salida de AP.

El gran perdedor no es el Partido Republicano en abstracto. Es un presidente que convirtió cada tema en una prueba de lealtad, cada adversario en enemigo y cada crítica en conspiración. Esa forma de ejercer el poder le ganó la Casa Blanca en 2024; dos años después, le costó el Congreso.

Para México, esta elección no es un espectáculo ajeno. Hay 40.5 millones de personas de raíz mexicana en Estados Unidos, la comunidad de origen extranjero más grande después de la alemana. Y fueron ellas, en buena medida, quienes inclinaron la balanza.

Los números de una marea azul

La derrota republicana fue total: los demócratas no perdieron un solo escaño de Senado ni una sola gubernatura a manos de los republicanos. Todo lo que cambió de color, cambió hacia el azul.

Ámbito Antes de la elección Resultado (conteo al 5 de noviembre) Cámara de Representantes Mayoría republicana 218–212 Mayoría demócrata; cerca de 30 distritos volteados Senado Mayoría republicana 53–45 Demócratas 54, republicanos 44; Alaska y Misisipi sin definir Gubernaturas Republicanos 26, demócratas 24 Demócratas 28, republicanos 20; al menos cinco estados volteados Legislaturas estatales — Hasta 12 cámaras locales volteadas, incluida la de Texas

Los demócratas necesitaban ganar cuatro escaños netos para controlar el Senado y ganaron siete: Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Iowa, Kansas y Maine. Kansas no eligía a un senador demócrata desde hace casi un siglo.

En las gubernaturas, el partido azul ganó Texas, Georgia, Ohio, Iowa y Nevada, todos estados que Trump ganó en 2024. Según análisis de medios locales, los republicanos retrocedieron en el 99% de unos 2,200 condados respecto del resultado presidencial de Trump, con las caídas más pronunciadas en condados de mayoría hispana.

La soberbia: derrotado en su propio juego

Trump domina como pocos el juego mediático: fijar la agenda, polarizar, convertir cada elección en un plebiscito sobre sí mismo. En 2026 ese juego se volvió en su contra. Al nacionalizar cada contienda y recorrer el país en campaña, ancló a cada candidato republicano a su propia impopularidad: su aprobación neta cayó de −10 puntos a inicios de año a −20 antes de los comicios, según Integralia.

La señal más clara de soberbia es la incapacidad de rectificar. La guerra con Irán se anunció como una operación de cuatro a seis semanas y lleva ocho meses. Los aranceles siguieron golpeando a socios y a consumidores. Las redadas de ICE se endurecieron aun cuando las encuestas mostraban que la mayoría de los latinos las consideraba excesivas.

Trump abrió frentes en todas direcciones al mismo tiempo: con Irán, con sus socios comerciales, con los migrantes, con los medios, con los jueces y con su propio partido. Eligió la imposición sobre el diálogo, y el electorado le respondió con la herramienta que no se puede imponer: el voto.

Aun en la derrota, el diagnóstico presidencial fue parcial. Trump dijo no considerar los resultados un revés para su gobierno, y apenas concedió a Fox Business que «una parte fue Irán». Su vicepresidente, JD Vance, sí admitió que votantes que los apoyaron en 2024 se pasaron a los demócratas por la guerra. Quien no reconoce la derrota tampoco aprende de ella.

“Es la economía, estúpido”: Irán, gasolina y bolsillo

La vieja fórmula de James Carville en 1992 volvió a cumplirse. La economía fue el tema principal para 39% de los votantes, y la guerra con Irán fue el detonante que la convirtió en castigo: 74% dijo que el conflicto fue un factor crucial o importante en su voto, y entre ellos los demócratas ganaron 62% contra 35%.

La guerra, iniciada a finales de febrero de 2026, estranguló el comercio mundial de crudo y disparó el precio de la gasolina. El estadounidense lo resintió cada vez que cargó el tanque.

Indicador Dato Precio promedio de la gasolina el día de la elección 4.15 dólares por galón Alza anual del índice de gasolina (IPC, septiembre) 34.2% Inflación general anual (septiembre) 3.7%, la gasolina explicó más de la mitad del alza mensual Costo extra de energía por hogar desde el inicio de la guerra Cerca de 1,230 dólares (estimación de Mark Zandi) Alimentos en casa, alza acumulada desde diciembre de 2019 33% Carne de res, pronóstico de alza en 2026 (USDA) 9.4%

Un matiz importante para no exagerar: la inflación anual de alimentos se ha moderado a 2.5%. El golpe no es el salto de un mes, sino la acumulación: los precios del supermercado llevan siete años subiendo y no bajan, y ahora se les suma el combustible. Por eso 88% de los votantes se dijo preocupado por los precios de los alimentos, 87% por la gasolina y el diésel, y 86% por los servicios de luz y gas.

La factura política fue directa. Cerca de 60% culpó a las políticas de Trump de los precios altos, y 62% consideró que iniciar la guerra fue un error. En 2024 los votantes confiaban más en Trump que en Harris para manejar la economía; en 2026 dijeron confiar más en los demócratas. El presidente que prometió abaratar la vida terminó encareciéndola.

El voto latino regresó, y con él, México

La coalición latina que llevó a Trump a la Casa Blanca en 2024 se desmoronó en dos años. Según la encuesta de salida de NBC, 62% de los latinos votó por candidatos demócratas a la Cámara y 35% por republicanos; en 2024, Trump había obtenido 46%. Es un giro de unos 20 puntos en el electorado que muchos daban ya por conquistado por el trumpismo.

Grupo Demócratas Republicanos Latinos (total, tabla final NBC) 64% 34% Hombres latinos 58% 39% Mujeres latinas 68% 30%

El dato más revelador es el de los hombres latinos, el segmento donde Trump había hecho sus avances históricos. También se revirtió la identidad partidista: 44% de los latinos se identifica hoy como demócrata, contra 39% en 2024.

Primero el bolsillo, luego ICE . Solo 15% de los votantes latinos describió sus finanzas como cómodas, según una encuesta de UnidosUS a 3,000 votantes. El costo de vida fue su preocupación principal. Pero la política migratoria agregó algo que la economía no explica: el agravio personal.

El Migration Policy Institute calcula 980 mil deportaciones entre enero de 2025 y julio de 2026, y que 80% de las personas deportadas no tenía condenas penales. La promesa era expulsar a criminales; la realidad fueron redadas en obras de construcción, bodegas y comercios de familias trabajadoras. Según Pew, 62% de los votantes latinos consideraba que el gobierno estaba deportando a demasiadas personas.

El Valle del Río Bravo, símbolo del giro . En 2024 Trump ganó los cuatro condados del Valle, algo inédito. En 2026, Gina Hinojosa ganó Hidalgo por 42 puntos, Starr por 49 y Cameron por 35. En el distrito 15 de Texas, el cantante tejano Bobby Pulido derrotó a la republicana Monica De La Cruz, respaldada por Trump. Las redadas golpearon a una economía local donde dos de cada tres trabajadores de la agricultura y la construcción nacieron en el extranjero.

Un matiz: la inmigración fue el tema principal solo para 14% del electorado general, y entre ellos los republicanos todavía aventajaron 44% a 41%. El control fronterizo, en abstracto, sigue teniendo apoyo. Lo que castigaron los latinos fue la forma: la crueldad, el miedo cotidiano y la sensación de que cualquier latino podía ser detenido por su apariencia.

Estado por estado: dónde y por qué perdió el trumpismo

El patrón se repite en casi todos los estados: candidatos republicanos atados a Trump, electores castigados por los precios y una movilización inusual de votantes latinos, afroamericanos y jóvenes. Donde el republicano era un aliado directo del presidente, la caída fue mayor.

Estado Contienda y resultado Causas principales de la derrota republicana Texas Gobernación: Gina Hinojosa (D) 52.8% vence a Greg Abbott (R) 45.7%. Senado: James Talarico (D) vence a Ken Paxton (R) Vuelco latino en el Valle del Río Bravo por redadas de ICE y costo de vida; Paxton, candidato de Trump, cargado de escándalos; Abbott gastó seis veces más que Hinojosa de julio a septiembre y aun así perdió Georgia Gobernación: Keisha Lance Bottoms (D) vence a Rick Jackson (R). Senado: Jon Ossoff (D) reelecto ante Mike Collins (R) Movilización afroamericana y suburbana; Jackson invirtió más de 200 millones de dólares propios y demostró que el dinero no compra legitimidad Ohio Gobernación: Amy Acton (D) vence a Vivek Ramaswamy (R). Senado especial: Sherrod Brown (D) vence a Jon Husted (R) Estado industrial expuesto a aranceles y gasolina cara; la campaña negativa de Ramaswamy contra Acton se revirtió; Brown, con arraigo obrero, recuperó el escaño de JD Vance Iowa Gobernación: Rob Sand (D) vence a Zach Lahn (R). Senado: Josh Turek (D) vence a Ashley Hinson (R) El mayor giro del país en gubernaturas: de Trump +13 en 2024 a Sand +11; campo y pueblos pequeños presionados por costos y guerra comercial Nevada Gobernación: Aaron Ford (D) gana; será el primer gobernador afroamericano del estado Alta población latina y economía de servicios sensible a la gasolina y al costo de vida Carolina del Norte Senado: Roy Cooper (D) vence a Michael Whatley (R) Exgobernador con prestigio propio frente a un candidato identificado con el aparato de Trump Maine Senado: Troy Jackson (D) vence a Susan Collins (R), en el cargo casi 30 años Ni la republicana más moderada sobrevivió a la marea; perfil obrero y regional frente a la política de siempre Kansas Senado: el demócrata vence a Roger Marshall (R) Primer senador demócrata en casi un siglo; el castigo llegó al corazón rural republicano Carolina del Sur Senado: escaño volteado a los demócratas Participación récord en la elección de gobernador del estado Nuevo México Gobernación: Deb Haaland (D) 57.2% vence a Gregg Hull (R) por 14 puntos Primera mujer indígena electa gobernadora en la historia de EE. UU.; Hull nunca logró despegarse de la etiqueta trumpista California Gobernación: Xavier Becerra (D) vence a Steve Hilton (R) Hijo de inmigrantes de Jalisco; primer latino en gobernar el estado desde el siglo XIX Michigan Senado: Abdul El-Sayed (D) gana Primer musulmán electo al Senado; triunfo del ala progresista en un estado bisagra Nueva Hampshire Senado: Chris Pappas (D) gana Primer hombre abiertamente gay en el Senado Arizona y Wisconsin Demócratas retienen gubernaturas y ganan cámaras locales En Arizona, ambas cámaras locales por primera vez en unos 60 años según cifras preliminares; en Wisconsin, ambas cámaras volteadas Florida (contrapeso) Gobernación: Byron Donalds (R) gana La excepción que confirma la regla: un electorado latino distinto, de origen cubano y venezolano, y un partido local fuerte

Tres lecciones atraviesan la tabla. Primera: el dinero no sustituyó la legitimidad, como lo muestran Abbott y Jackson. Segunda: los candidatos más cercanos a Trump, como Paxton y Ramaswamy, fueron los más castigados. Tercera: el giro fue más fuerte en estados rojos que en estados bisagra; Iowa, Texas y Ohio se movieron entre 19 y 24 puntos, mientras Georgia y Nevada se movieron unos 10.

La paradoja migratoria: los demócratas no son los aliados que parecen

Sería un error que México celebre esta elección como el fin de la persecución migratoria. Las cifras cuentan otra historia: los gobiernos demócratas han deportado a más mexicanos que el de Trump.

Gobierno Deportaciones Fuente Barack Obama (2009–2017) El presidente que más inmigrantes deportó en las últimas tres décadas Factchequeado Joe Biden (2021–2025) Cerca de 300 mil mexicanos por año Quinto Elemento Lab Donald Trump, segundo mandato (2025) Poco más de 144 mil mexicanos en su primer año Gobierno de México, vía Quinto Elemento Lab Donald Trump, ene. 2025–jul. 2026 980 mil deportaciones de todas las nacionalidades; unos 400 mil mexicanos expulsados entre deportaciones y salidas forzadas Migration Policy Institute vía La Jornada

A Barack Obama se le conoció entre los activistas latinos como el «deportador en jefe». Con Biden, las deportaciones anuales de mexicanos casi duplicaron el ritmo del primer año del segundo mandato de Trump.

Hay un matiz que no debe ocultarse. Muchas deportaciones de la era Biden fueron devoluciones rápidas de personas detenidas al cruzar la frontera, en años de cruces masivos. Con Trump, los cruces se desplomaron: los encuentros en la frontera bajaron de 96 mil en diciembre de 2024 a menos de 12 mil en marzo de 2026, y por eso hay menos personas que devolver.

La diferencia real es de naturaleza, no de volumen. Los demócratas deportaron más, sobre todo en la frontera; Trump deporta desde el interior, con redadas visibles contra familias que llevan décadas en Estados Unidos. Tres de cada cuatro inmigrantes mexicanos llegaron antes de 2010. Por eso el trumpismo duele más y se percibe más, aunque en la estadística pese menos.

Para México, la conclusión es pragmática: la defensa de los connacionales no depende del color del partido en Washington. Un Congreso demócrata podrá vigilar el presupuesto de ICE y frenar abusos, pero ningún partido estadounidense va a abrir la frontera. México necesita una política consular, laboral y de reintegración propia, no esperanzas prestadas.

La apuesta demócrata: rostros nuevos con raíces profundas

Los demócratas no ganaron solo por el desgaste ajeno. Ganaron porque, donde más importaba, presentaron candidatos que no se parecían a la clase política de siempre y que tenían arraigo real en sus comunidades.

Gina Hinojosa , legisladora estatal de Austin, será la primera latina en gobernar Texas y la primera demócrata electa al cargo desde Ann Richards en 1990.

, legisladora estatal de Austin, será la primera latina en gobernar Texas y la primera demócrata electa al cargo desde Ann Richards en 1990. James Talarico , joven legislador y exmaestro, se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas en 32 años.

, joven legislador y exmaestro, se convirtió en el primer demócrata en ganar un cargo estatal en Texas en 32 años. Deb Haaland , del Pueblo Laguna, exsecretaria del Interior, es la primera mujer indígena electa gobernadora en la historia del país. Su triunfo tiene una carga simbólica enorme para los pueblos originarios de todo el continente.

, del Pueblo Laguna, exsecretaria del Interior, es la primera mujer indígena electa gobernadora en la historia del país. Su triunfo tiene una carga simbólica enorme para los pueblos originarios de todo el continente. Xavier Becerra , hijo de un albañil y una secretaria originarios de Jalisco, gobernará el estado más poblado de Estados Unidos.

, hijo de un albañil y una secretaria originarios de Jalisco, gobernará el estado más poblado de Estados Unidos. Keisha Lance Bottoms será la primera gobernadora afroamericana de Georgia, y Amy Acton la primera mujer en gobernar Ohio.

será la primera gobernadora afroamericana de Georgia, y la primera mujer en gobernar Ohio. Bobby Pulido , cantante tejano, ganó un distrito fronterizo con la cercanía que da la cultura compartida, no la política profesional.

La elección rompió también el récord de mujeres gobernadoras: al menos 17 a partir de 2027, contra 14 hoy. Y habrá cinco gobernadores afroamericanos al mismo tiempo, otra cifra sin precedente.

La lección es válida para cualquier democracia: el electorado premia la autenticidad y castiga la soberbia. Frente a un poder que impone, los demócratas ofrecieron candidatos que escuchan, con biografías reconocibles y principios que rompen con lo de siempre. La representación, como dijo Haaland en campaña, importa.

Lo que le espera a México: un pronóstico fundamentado

Mi pronóstico es que 2027 no será un año de alivio para México, sino de presión más ordenada. El nuevo Congreso entra en funciones en enero; Trump conserva el Ejecutivo, los aranceles y la conducción de la política exterior. Estos son los escenarios más probables.

Los aranceles se quedan . El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que el triunfo demócrata no cambia automáticamente las facultades arancelarias del presidente. Los camiones medianos y pesados siguen pagando 25%, y el acero, el aluminio y los autos siguen en la mesa. El T-MEC se negociará con más reglas y más exigencias . El 1 de julio de 2026 Estados Unidos decidió no extender el tratado por 16 años en sus términos actuales, y la revisión se va a 2027. Un Congreso demócrata aportará transparencia y previsibilidad, pero también la agenda histórica de su partido: cumplimiento laboral, reglas de origen más estrictas y cero tolerancia a insumos chinos. Más presión en seguridad, no menos . Analistas consultados por El Financiero advierten que los legisladores demócratas pueden endurecer posiciones en frontera, crimen organizado y corrupción. Y un presidente debilitado en casa suele buscar frentes externos: México, por cercanía y por el tema del fentanilo, es un blanco fácil del discurso. Las deportaciones continúan, con algo más de vigilancia . La Casa Blanca ya anunció que la política migratoria seguirá pese a la derrota. El Congreso podrá condicionar el presupuesto de ICE y abrir investigaciones, pero no detener la maquinaria. El impuesto de 1% a remesas en efectivo, vigente desde enero de 2026, seguirá en pie; en 2025 las remesas cayeron 4.6%, a 61,791 millones de dólares, su primera caída en 11 años. La diáspora se vuelve poder político . Con gobernadores de raíz mexicana en Texas y California, los dos estados con más población de origen mexicano, México gana interlocutores directos. La presidenta Sheinbaum ya celebró los triunfos de Hinojosa y Becerra. 2028 se decide desde ahora . El voto latino demostró que no es cautivo de nadie: se movió hacia Trump en 2024 y lo abandonó en 2026. Ambos partidos competirán por él, y eso le da a la comunidad mexicoamericana, y a México, un margen de influencia que no tenía.

Lecciones para México . La primera es diplomática: hay que hablar con Washington, pero también con Austin, Sacramento y Santa Fe. La paradiplomacia de los estados mexicanos, en inversión, educación, salud y atención a migrantes, tiene hoy socios naturales que antes no tenía. La segunda es económica: diversificar mercados y blindar cadenas de suministro, porque ningún resultado electoral en Estados Unidos garantiza el acceso a su mercado. La tercera es política, y vale también para nuestra casa: la soberbia se paga en las urnas, y los electores premian a quien escucha.

Lo que dirían sus defensores, y el veredicto final

Un análisis honesto debe escuchar la otra versión. Los defensores de Trump argumentarán que las intermedias casi siempre castigan al partido del presidente, que Florida se mantuvo roja y que la inflación subyacente, sin alimentos ni energía, está en 2.6%, cerca de su nivel más bajo en cinco años. Dirán que los cruces fronterizos están en mínimos históricos y que, entre quienes priorizaron la inmigración, los republicanos siguieron ganando.

Todo eso es cierto, pero no alcanza para explicar la magnitud. Una elección intermedia normal le cuesta al presidente unas decenas de diputados; esta le costó ambas cámaras, la mayoría de las gubernaturas y bastiones que no votaban demócrata desde hace décadas. No fue un ciclo: fue un juicio.

Trump perdió en su propio terreno, el de la imposición, el ruido y la confrontación permanente. Lo derrotaron la gasolina cara, una guerra que nadie pidió, el miedo en los barrios latinos y su propia incapacidad de rectificar. Para México, el mensaje es doble: no hay que confundir la derrota de Trump con un cambio de política hacia nosotros, pero sí hay que aprovechar que la voz mexicoamericana pesa hoy como nunca.

El poder que no escucha termina perdiendo. Esa es la gran lección de noviembre de 2026, y conviene que la aprendamos de este lado de la frontera.

Epílogo: lo que Morena debe aprender antes de junio de 2027

El 6 de junio de 2027 México renovará las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales. Morena llega como favorito claro, pero la elección estadounidense enseña que una ventaja cómoda puede evaporarse en meses cuando el poder deja de escuchar.

El diagnóstico, sin triunfalismo ni alarmismo. Las encuestas no muestran hoy a Morena perdiendo la Cámara de Diputados. Su intención de voto va de 36% (Parametría) a 39% (Buendía & Márquez) y 46% (El Financiero), muy por encima del PAN, el PRI y MC, que rondan entre 5% y 19% cada uno. El riesgo real no es perder la mayoría, sino reducirla y perder plazas clave.

Hay señales que no deben ignorarse. En una serie de seguimiento citada por El Nacional, Morena bajó de 48% a 39% entre octubre de 2025 y mayo de 2026. El 26% del electorado aún no elige partido, un bloque del tamaño de toda la oposición junta. Y en la encuesta de Mitofsky, 38.5% cree que el bloque oficialista perderá la mayoría.

El mapa de las 17 gubernaturas. Con base en el comparativo de encuestas de Polls MX, el panorama se divide en cinco grupos:

Escenario Estados y perfiles de Morena y aliados Rival mejor posicionado Dominio claro Baja California (Julieta Ramírez), Guerrero (Beatriz Mojica), Tlaxcala (Ana Lilia Rivera), Campeche (Pablo Gutiérrez Lazarus), Colima (Rosi Bayardo), Nayarit (Jasmine Bugarín), Quintana Roo (Gino Segura), Zacatecas (Verónica Díaz) Oposición fragmentada; en Campeche, MC con Eliseo Fernández llega hasta 38.5% Ventaja moderada Sinaloa (Imelda Castro), Michoacán (Carlos Torres Piña) Sinaloa: Mario Zamora (PRI), a 1.2 puntos en una medición. Michoacán: Grecia Quiroz, que encabeza una encuesta, y Alfonso Martínez (PAN) Competencia abierta Chihuahua (Cruz Pérez Cuéllar), Sonora (Lorenia Valles), Baja California Sur (Manuel Cota), Nuevo León (Clara Luz Flores) Marco Bonilla (PAN), Antonio Astiazarán (PAN), Francisco Pelayo (PAN); en Nuevo León, Luis Donaldo Colosio o Mariana Rodríguez (MC) Terreno adverso Aguascalientes (Nora Ruvalcaba), Querétaro (Santiago Nieto) Juan Antonio Martín del Campo (PAN) y Felifer Macías (PAN), arriba en todas las mediciones revisadas Caso atípico San Luis Potosí (Elí Cervantes, designado por consenso) El PVEM iría por separado con Ruth González, esposa del gobernador; sin encuesta comparable

Un dato estratégico salta a la vista: los rivales más competitivos de Morena son, casi todos, alcaldes o exalcaldes con gestión visible, como en Chihuahua, Hermosillo, Querétaro y Morelia. Del lado de Morena, sus perfiles más sólidos combinan arraigo territorial con trayectoria propia. En 2027, como en Texas, ganará quien demuestre resultados cercanos a la gente, no quien dependa solo de la marca nacional.

Las disputas internas son el principal riesgo. En Chihuahua, la coordinación se definió tras una competencia intensa entre Pérez Cuéllar y Andrea Chávez; en Nuevo León, entre Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier. El PT acusó a Morena de excluirlo de las coordinaciones, y en San Luis Potosí la alianza con el Verde se rompió. El relevo en la dirigencia, de Luisa María Alcalde a Ariadna Montiel en mayo de 2026, añadió un reacomodo en pleno arranque del proceso.

Lecciones objetivas para Morena y para la política mexicana:

Una ventaja en encuestas no es un voto. Abbott llevaba la delantera en todos los promedios y perdió por siete puntos. El voto indeciso decide en la recta final. La soberbia se castiga. El discurso del «carro completo» puede desmovilizar a los propios y movilizar a los adversarios. La humildad es también una estrategia electoral. La unidad pesa más que la oposición. En los estados competidos, la diferencia la hará integrar a quienes perdieron la encuesta interna, no excluirlos. Un aspirante agraviado puede costar más votos que cualquier candidato opositor. Escuchar a las bases antes que a los grupos. Los latinos castigaron a Trump porque se sintieron usados y luego agredidos. Las bases de Morena, que llevaron al movimiento al poder, esperan ser tomadas en cuenta en las candidaturas locales y distritales. La congruencia es capital político. La prohibición del nepotismo y de la reelección en 2027 fue una autolimitación del partido, porque el Congreso aplazó la regla constitucional hasta 2030. Cumplirla sin excepciones es la mejor defensa ante el cansancio del electorado. El «es la economía» mexicano es la seguridad. En la encuesta de Buendía & Márquez, la inseguridad es el problema principal para 40%, la corrupción para 34% y la economía para 25%. Ninguna marca resiste una percepción de inseguridad sin respuesta. El frente externo puede llegar a las urnas. Aranceles, la revisión del T-MEC, el impuesto a las remesas y la presión en seguridad pueden golpear la economía antes de junio. Prepararse con política industrial, empleo y atención a migrantes retornados es también estrategia electoral. Ningún votante es cautivo. El voto latino se movió hacia Trump en 2024 y lo abandonó en 2026. El electorado mexicano puede hacer lo mismo si percibe distancia entre el discurso y los resultados.

Morena tiene tiempo para rectificar. Su ventaja es amplia y sus adversarios cargan con las peores imágenes del sistema: el PAN y el PRI registran 64% y 70% de opiniones negativas. Pero la lección de noviembre es inequívoca: los partidos no pierden cuando la oposición es fuerte, sino cuando dejan de escuchar. El reto de los próximos siete meses es corregir a tiempo, con perfiles de arraigo, unidad real y resultados tangibles.