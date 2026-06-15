Siempre he sostenido, que la etapa de adultas y adultos mayores tiene el potencial de ser la mejor de la vida. Es el momento donde la prisa cede su lugar a la contemplación, donde la experiencia se transforma en sabiduría y donde cada año cuenta la historia de un camino recorrido. Para que esta premisa sea una realidad universal y no el privilegio de unas y unos pocos, la sociedad debe asumir una deuda histórica pendiente. En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Personas Adultas Mayores, es urgente alzar la voz para que nada ni nadie les haga daño.

No podemos permitir que el miedo, el abandono o la indiferencia empañen los años dorados de quienes nos han dado tanto. Son quienes ayudaron a construir el mundo que habitamos, las y los que levantaron nuestras comunidades, las y los que sostuvieron a nuestras familias y quienes, sin pedir nada a cambio, entregaron lo mejor de sí durante décadas. Su legado no es solo el pasado, es el cimiento de nuestro presente. Por ello, proteger a las personas adultas mayores no es un acto de caridad, sino un imperativo de justicia elemental.

Garantizar sus derechos y asegurarles una vida plena, segura y libre de cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica o por negligencia, debe ser nuestra máxima prioridad. Una sociedad se mide por la forma en que trata a sus miembros más vulnerables y a sus mayores. Construir un entorno donde envejecer sea sinónimo de dignidad, respeto y autorrealización es el mejor homenaje que podemos rendirles. Si bien nos va todas y todos llegaremos a esa gran etapa y la reflexión es cómo nos gustaría que nos trataran.

Juntas y juntos impulsemos un cambio cultural profundo, donde proteger los derechos de las personas adultas mayores sea el reflejo de una sociedad que honra su historia y asegura un futuro digno para todas las generaciones.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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