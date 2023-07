En una decisión que rompe con la normativa , el Instituto Politécnico Nacional decidió no exigir el registro de los subcontratistas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) al momento de adquirir la jardinería. Esta circunstancia fue señalada durante la Junta de Aclaraciones del proceso IA-11-B00-011B00001-N-3428-2023.

La semana inició con la solución de las interrogantes planteadas por las compañías interesadas, entre las cuales se encontraba Ecoblue de México. En representación del área de Recursos Materiales e Infraestructura, a cargo de José Alonso García Salazar, se comunicó el pasado lunes 10 de julio que el REPSE no será considerado debido a su exclusión del Contrato Marco correspondiente. Sin embargo, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece sin ambigüedades su pertinencia.

“Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, se lee luego de la reforma realizada en abril de 2021

Con el objetivo de promover un entorno laboral justo y responsable, se determina que el REPSE debe ser actualizado cada tres años. Esta medida busca asegurar que las empresas que suministran trabajadores a terceros cumplan con sus deberes. Además, se especifica en los sitios gubernamentales que las proveedoras deben informar su “alta” en cada convenio que se materialice.

“Deberá incluir en cada contrato que celebre su número de registro y los folios de las actividades del objeto social o la constancia de situación fiscal registrados en el padrón y que correspondan con la actividad específica subcontratada”, se asienta en la consulta online del REPSE.

Según testigos que presenciaron la invitación restringida en curso en el IPN, se optó por obviar el registro con el fin de evitar la cancelación de la compra y recurrir a una razón social cercana al secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo.

En marzo de este año, se detuvo el primer procedimiento para obtener la jardinería, posteriormente, se asignó a Joad Limpieza y Servicios, una empresa vinculada en el sector con José Juan Reyes Domínguez. Esta misma entidad también se encargó del mantenimiento de las instalaciones luego de que se cancelara la adquisición correspondiente debido a irregularidades a principios de 2023.

Joad Limpieza y Servicios enfrenta una denuncia presentada en mayo de 2022 por un ex empleado, quien solicitó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) que investigara las condiciones laborales que se brindaban. El denunciante afirmó que no estaban afiliados al IMSS, no recibían utilidades ni recibos de pago, no se reconocía su antigüedad, se les aplicaban descuentos excesivos y sin justificación, además de que en ocasiones se les retenía el salario sin motivo alguno o se les obligaba a trabajar horas extras sin recibir la remuneración correspondiente.