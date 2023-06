Por segunda vez, Morena fue derrotado en la alcaldía Miguel Hidalgo. A pesar de echar mano de la maquinaria del gobierno capitalino para sumar apoyos y llevar al alcalde Mauricio Tabe a una consulta de revocación de mandato, fracasó en el intento.

Durante las últimas semanas, varios vecinos de esa demarcación habrían externado su asombro y molestia por aparecer en el registro de promovientes de dicho proceso revocatorio. Y es que a principios del mes de junio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México habilitó un banner en su portal institucional para que cualquier ciudadano pudiera consultar si aparecía en el citado registro. Al final, se registraron poco más de 600 solicitudes de cancelación de firmas.

Pero esta no fue la única irregularidad . El comité promotor integrado por vecinos pero también por ex funcionarios de la administración anterior en esa alcaldía entregó 51,028 firmas. Después de semanas de revisión, por el Instituto Nacional Electoral y posteriormente por el IECM, coincidieron en declarar improcedente el proceso de revocación tras detectar que el 45 por ciento de los formatos entregados presentaban irregularidades como falsificación de datos, firmas apócrifas, firmas de personas fallecidas, de personas que no residen en esa alcaldía o de presos sin derechos políticos.

A inicios de esta semana, el alcalde Tabe anunció en conferencia de prensa que acompañará a todos los vecinos que han decidido denunciar a quien resulte responsable por el mal uso de sus datos personales, así como la suplantación y falsificación de firmas.