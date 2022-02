Debe desaparecer el show de AMLO y ‘La señorita de las mentiras’

No resultaría extraño sí, como afirman algunas versiones, estuviese próxima a desaparecer la polémica sección denominada “Quién es quién en las mentiras”, siendo que cada vez se registran mayores niveles de rechazo y reprobación a este formato que incluso ha generado críticas provenientes de medios y organismos internacionales que lo catalogan como un instrumento de gobierno que podría estar propiciando ataques a la prensa en un país que, en lo que va del año, ya acumula cinco homicidios en contra de representantes de medios de comunicación; cuatro de ellos ocurridos en enero pasado.

Esta controvertida sección que nació el 30 de junio de 2021, se presenta los miércoles durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tiene la encomienda de defender el quehacer gubernamental de presuntos ataques de periodistas así como medios de comunicación que no son afines al actual régimen, y en teoría replicar la información que el equipo del mandatario considera errónea o falsa.

“Es uno de los peores momentos del periodismo en México. Y yo tengo confianza que haya una renovación para que se informe con objetividad, que haya equilibrios, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad y que se esté lo más distante del poder político y económico, y lo más cercano que se pueda al pueblo”, justificó aquel día el presidente al anunciar el nuevo espacio.

Desde el primer día, la conducción ha estado a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis, quien ha recibido severas críticas tanto por su evidente dificultad para leer, entonar, y respirar; así como por su excesivo nerviosismo y el contenido que maneja para desmentir fake news, siendo que en no pocas ocasiones ha entregado Información equivocada, incompleta, sin sustento, o falsa, dejando para la posteridad una frase que pronunció a principios de agosto del año pasado con motivo de la portada de un diario de circulación nacional que no pudo desmentir: “no es falso, pero se exagera”, dijo “La señorita de las mentiras”, como la llama el periodista Carlos Loret de Mola, a quien continuamente menciona en su sección.

Pero el tema es que, ante la especie de linchamiento contra periodistas que actualmente se vive en el país, se suman voces para exigir la desaparición de este espacio creado a la medida de las necesidades del Ejecutivo de la Nación.

En días pasados fue el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien en entrevista con una publicación mexicana se pronunció por la eliminación de este bodrio que únicamente ha generado una mayor confrontación y denostación de parte del actual régimen hacia con el gremio periodístico.

El especialista instó al gobierno mexicano a reconocer la “crisis” de violencia que atraviesa el periodismo en México y le urgió a suspender el polémico espacio que como ya decía, es conducido por Ana García Vilchis, quien se ha ganado múltiples críticas debido al tonito mandón con que intenta, -con bastante dificultad-, leer sus propios apuntes.

“En reiteradas ocasiones se ha equivocado; nada más irónico que un espacio que pretende combatir la desinformación pueda estar confundiendo. Y eso ha ocurrido: el espacio se ha equivocado”, dice Vaca, quien abunda: “es francamente muy extraño, para una sociedad democrática, que haya espacios de auditoría gubernamental a la prensa, una auditoría que es errática, porque muchas veces les ha tocado corregir; que es ligera, que en algunos casos es caprichosa, que todos los miércoles es unilateral, y que es además selectiva”.

También enfatizó:

“No corresponde a la autoridad definir la nobleza, lo acertada o calificar a la prensa en general (…) La autoridad no tiene la facultad de hacer auditoría de los contenidos periodísticos; además, los estándares internacionales le exigen ser tolerantes a la crítica” Pedro Vaca

Y así como el titular de la CIDH expresó su repudio a esta sección creada a la medida de las necesidades del área de comunicación del gobierno y del propio presidente, se han dejado escuchar otras voces más allá de nuestras fronteras.

Es el caso de el diario británico Financial Times que en julio de 2021, señaló es “rico en ironía” que López Obrador tenga esa sección y haya dicho más de 56 mil afirmaciones falsas, de acuerdo con un estudio.

“Se necesita descaro para ignorar los hechos y luego sermonear a los medios sobre decir la verdad”, se lee en el editorial publicado la primera semana del mes en comento, en el cual la periodista Jude Webber asegura que el presidente decidió dedicar el segmento para “nombrar y avergonzar a columnistas y medios de comunicación por publicar noticias que considera falsas”.

“El intento de López Obrador de monopolizar la verdad preocupa incluso a algunos de sus seguidores”, aseguró el diario británico antes de cerrar con la cita de un adepto del presidente que dijo: AMLO “necesita escuchar y aceptar las críticas”.

Cabe señalar que ya antes del “Quién es quién en las mentiras”, el 24 de abril de 2021, La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció en contra del hostigamiento contra periodistas de América Latina por parte de los gobiernos, principalmente en México, Argentina, Brasil y El Salvador.

Al presentar las Conclusiones de su reunión de Medio Año, la Sociedad Interamericana de Prensa concluyó que “los mandatarios Nayib Bukele, de El Salvador; Jair Bolsonaro, de Brasil; Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Fernández, de Argentina, son quienes más hostigan al periodismo”.

“Desde el poder político continúa el avance por desacreditar y estigmatizar el ejercicio del periodismo, generándose un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas” SIP

Cuando presentó la sección en la mañanera, el presidente de México señaló:

“... Nadie debe de sentirse ofendido, por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés general , colectivo... No se va a calumniar a nadie, imagínense tocar a los que se consideraban intocables, nada más ellos podían cuestionar y hasta destruir la dignidad moral y hasta el prestigio de la personas, porque era el cuarto poder”.

Pero periodistas mexicanos e internacionales no piensan lo mismo y acusan de estigmatización al ejecutivo mexicano, de tal suerte que es en este contexto en que quizá habría que reconsiderar la permanencia del espacio conducido por Ana García Vilchis, siendo que suman cinco periodistas asesinados en México en lo que va de este incipiente 2022 y no se observan estrategias para contener los cada vez más frecuentes ataques y los protocolos existentes ya quedó claro que no funcionan.

Salvador Cosío Gaona en Twitter: @salvadorcosio1

Correo electrónico: Opinión.salcosga@hotmail.com