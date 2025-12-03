El viernes se celebrará, en el Kennedy Center, de Washington, el sorteo del Mundial 2026. Ha confirmado su asistencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tendrá un papel protagónico. En una de esas hasta se le otorga el Premio de la Paz de la FIFA, diseñado por el suizo italiano Gianni Infantino, presidente de la Fédération Internationale de Football Association. ¿Debe asistir la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Lo que ella decida será lo correcto: tiene más información que yo, y la decisión será suya y de nadie más. Si viajara a Washington quizá tendría que trasladarse en algún avión del ejército mexicano: el sábado, en nuestro país tiene, en el Zócalo, un compromiso más importante, estar en el festejo de la 4T. Así, para que no pusiera en riesgo su asistencia esta vez lo aconsejable sería no hacer los trayectos en aerolínea comercial. ¿Se reuniría en privado Claudia con Trump? No lo sé, supongo que si asistiera tal encuentro se daría. ¿Conviene el diálogo cara a cara entre ella y él? Pienso que sí, pero si no ocurre este año será en 2026. Ya nos informará la mandataria lo que decida, y eso será lo mejor.

Las universidades mexicanas

Se ha publicado el Ranking Universitario de América Latina 2026 de Times Higher Education. Esta lista incluye 223 instituciones de 16 países o territorios. En el top 10 solo hay dos universidades mexicanas, ambas en la parte baja de la tabla: en la séptima posición el Tec de Monterrey, y en la novena la UNAM. Brasil, con siete instituciones entre las 10 primeras, nos gana por goleada. Chile también nos derrota. Enseguida la clasificación:

1º Universidad de São Paulo. Brasil.

2º Universidad de Campinas. Brasil.

3º Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile.

4º Universidad Federal de Río de Janeiro. Brasil.

5º Universidad Estadual Paulista. Brasil.

6º Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Brasil.

7º Tecnológico de Monterrey. México.

8º Universidad Federal de Río Grande del Sur. Brasil.

9º Universidad Nacional Autónoma de México. México.

10º Universidad Federal de Minas Gerais. Brasil.

El resto de las universidades mexicanas de plano dan pena. La siguiente en el ranking es la Universidad Autónoma Metropolitana, en la posición 52. Le sigue, en el lugar 91, la Universidad Autónoma de Querétaro, y de ahí para abajo.

La pobre calidad de nuestras universidades explica que sean tan escasas las innovaciones tecnológicas mexicanas de verdadera relevancia. Algo se ha hecho mal, y deberá corregirse.