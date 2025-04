Esta semana se movieron en la prensa mundial y en la nacional, varios temas, selecciono tres que me han parecido los más importantes, en todos los casos, con impactos en México, y hago mis reflexiones al respecto:

1.La iglesia católica se remonta al siglo I d.C., es decir, posee una antigüedad superior a los 2,000 años, ya que se considera por los expertos que nació con la propagación de la doctrina y las enseñanzas de Jesús de Nazaret y la formación y activación de los primeros grupos sociales que se declararon formalmente seguidores de su praxis y sus creencias. Fueron los primeros cristianos que asumieron su figura, su personalidad, su prédica y su doctrina, como la proveniente del Cristo, cuya llegada a la Tierra había sido anunciada en los libros de los profetas de la religión judía, es decir, las sagradas escrituras.

De allí que la iglesia cristiana derivada de estos núcleos originarios, como tal, surge en la judea romana, frente a los sacerdotes de la religión judía y las autoridades del imperio romano, por tanto, necesariamente en la clandestinidad, impulsada por los discípulos de Jesús conocidos desde entonces como cristianos, para difundir en todo el mundo su pensamiento, su acción y sus enseñanzas. Esta praxis al generalizarse gradualmente a lo largo del siglo I d.C., fue creando grupos socio-religiosos más amplios que fueron también concretándose en estructuras permanentes, códigos, reglas y normas de las cuales surgió la iglesia católica, hasta que el emperador Constantino se autoproclamó cristiano dándole así una base legal, institucional y física a tal religión mediante la construcción de iglesias, como la Basílica de San Juan de Letrán en Roma ya en el siglo IV.

La iglesia católica, lo cual es poco conocido, es la iglesia cristiana más numerosa, está compuesta por 24 iglesias: la iglesia latina y 23 iglesias orientales en comunión con el Papa, máxima autoridad de la iglesia católica, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, llamado también ‘Santo Padre’, iglesia que en conjunto aglutina a casi 1,500 millones de fieles en todo el mundo. El lugar de residencia papal llamado Santa Sede, gobierno central de la iglesia, se asienta en un territorio cuyo status es el de una entidad soberana, reconocida también como Estado Vaticano, como tal, organizado para su gobierno, en la forma que históricamente se ha conocido como monarquía absoluta, el gobierno de un solo monarca, a quien sus poderes en la Tierra le vienen del dios cristiano.

De ese inmenso imperio, religioso, doctrinal, económico, cultural, físico, espiritual y político se ha alejado para siempre el Papa Francisco por obra y gracia de su muerte física en la Tierra. Son en esa medida, los Papas o vicarios de Cristo en la Tierra, unos de los jefes de Estado o monarcas más poderosos del planeta. Habrá tiempo y espacio de comentar actos, hechos, discursos, homilías, conferencias y conversaciones que le convirtieron en un Papa carismático, doctrinario, discursivo e intenso. Por ejemplo, se atrevió a excomulgar a las mafias italianas diciéndoles que “quien es mafioso no puede ser cristiano”, agregó en plena sede de la mafia siciliana, en Palermo: “hombres y mujeres de la mafia, por favor, cambiar de vida. Nosotros rezamos por vosotros, convertíos. Os lo pido de rodillas, es por vuestro bien. ”¡Arrepiéntanse”! Necesitamos hombres de amor, no hombres de honor. De servicio, no de opresión”. Es decir, arrepentirse y rectificar como preludio del perdón.

Agregó además con enorme valentía, pero también con cálculo político sobre los riesgos de su integridad física: “Esta vida que vivís ahora no os dará placer, no os dará alegría, no os dará por tantos crímenes mafiosos, el dinero ensangrentado no podréis llevarlo a la otra vida. Convertíos. Todavía tenéis tiempo de no acabar en el infierno. Es lo que os espera si continuáis por este camino”. Sentenció.

2. Este domingo último, se conoció la ofensiva devastadora del ejército ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev, que se ha convertido en el objetivo militar estratégico de Putin y el Estado mayor del ejército de la Federación rusa, para forzar la rendición incondicional de los restos del colapsado ejército ucraniano y sus múltiples aliados occidentales, que sólo prolongan la agonía de un moribundo, a menos que quieran generalizar la conflagración bélica a toda Europa, lo que parece una estupidez mayúscula, pero nuca puede descartarse del todo, Estado ucraniano.

Una ofensiva de aproximadamente 70 misiles de alto poder y precisión que vulneraron todas las defensas aéreas ucranianas entregadas por sus aliados atlánticos y causaron un descomunal destrozo en instalaciones civiles y militares, infraestructura energética, fábricas militares, y demás, para anular al mínimo posible la capacidad de Ucrania-OTAN de seguir combatiendo hasta la destrucción total. No lo merece una población civil indefensa que ha sufrido mucho más que en exceso.

Dice el presidente Trump que no continuará con sus oficios de paz, los cuales fueron boicoteados, diplomática, económica y militarmente por sus aliados de la OTAN, que entraron como “bateadores de ultra emergencia” para dar oxigeno al cuerpo agonizante, en dinero y pertrechos militares cuando Estados Unidos se negó a hacerlo más.

Ofrecen los ucranianos una tregua de 30 días, ya aceptada antes por las fuerzas rusas, que solo sirvió para reorganizar y reabastecer al ejército multinacional que combate en el territorio de Ucrania. Hoy la respuesta es negativa, ni siquiera a propuesta de Donald Trump. La única salida para la paz definitiva es la rendición incondicional, se trata de un ejército totalmente derrotado que sólo es capaz de dar golpes aislados, atentados terroristas, y ofrecer mayores espacios para los misiles rusos de alta precisión y poder, pero no presenta una resistencia estratégica en el conjunto de la guerra, una guerra planeada como guerra de desgaste que se convirtió con la injerencia masiva y multiforme de EU-OTAN en una guerra de dimensión estratégica para los equilibrios de fuerza militar en toda Europa. Creo que la rendición está cerca. Europa no combatiría contra Rusia, sin EU seguramente.

3. La reciente caída de los precios del petróleo que nosotros detallamos las dos semanas anteriores, en cuanto a causalidades e impactos, a pesar de que la reducción es de 20 dólares (estaba en 80 dólares en promedio el barril de crudo, anda en $58-59 dólares en la última semana) cuando México pone más de 30 millones de barriles de petróleo anuales en los mercados internacionales, no obstante, para la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa del viernes pasado, no hay afectación alguna a las finanzas públicas porque esto se ha controlado desde hace años atrás, mediante la contratación de seguros. Cierto parcialmente, pero notoriamente impreciso hoy.

Efectivamente, existen seguros de bancos internacionales que protegen un cierto porcentaje de caída en el precio del petróleo u otras materias primas llamadas “estratégicas”, pero no hay ningún tipo de seguro que ofrezca una cobertura total, sería el fin de los riesgos de los precios. No. Cubren un determinado porcentaje o variación a la baja en unidades monetarias (dólares comúnmente), y rebasado ese límite de cobertura, el comprador del seguro absorbe la pérdida. Son contratos también temporales, no son para plazos extendidos porque no hay forma más que muy aproximada de calcular una caída en el precio de este tipo de productos a más de un año, y a veces menos, dependiendo cómo esté la volatilidad del precio en los mercados regionales, por ello, tienen una efectividad importante, pero limitada. En tercer lugar, está el hecho de que no se asegura tampoco la totalidad de la exportación de los barriles de petróleo sujetos de ese precio internacional, sino por una parte del total y por determinado tiempo.