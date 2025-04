El 26 de abril de 2025 durante el sepelio del papa Francisco, se leyó la última carta que Jorge Mario Bergoglio de 88 años de edad, dejó al mundo escrita con puño y letra para despedirse.

A finales de febrero 2025 se informaron los problemas de salud que el papa Francisco había estado teniendo y que lo llevaron a escribir una carta días antes de morir, misma que te compartimos de forma completa.

Esta es la última carta que el papa Francisco escribió al mundo para despedirse

En el marco de la muerte del papa Francisco se dio a conocer la última carta que escribió al mundo, días antes de morir el 21 de abril en el Vaticano. Acá el texto completo que se leyó en su sepelio:

Queridos hermanos y hermanas,

Si están leyendo esto, es porque ya me fui. Y antes de que la nostalgia les empañe los ojos, déjenme decirles algo con la voz del alma: no lloren por mí. Sigan haciendo lío.

No viví esta vida para que me recuerden por discursos o por fotografías. Lo único que deseé, lo único que quise con toda mi fragilidad, fue que volvamos a mirar a Jesús. Que salgamos a la calle con el Evangelio en los pies, con misericordia en las manos y con amor en el corazón.

Si alguna vez mis palabras les tocaron, no las guarden. Conviértanlas en acción. Abracen al que está solo. Perdonen a quien les hirió. Vuelvan a empezar cuantas veces haga falta. No esperen que el mundo cambie. Sean ustedes el comienzo.

A los jóvenes, mis queridos rebeldes del bien: no dejen que les roben la alegría ni la capacidad de asombrarse. El mundo necesita su pasión, su arte, su locura hermosa por lo justo.

A los abuelos y abuelas: gracias. Ustedes sostienen la historia con silencio y sabiduría. No dejen de contar sus historias. No se retiren del amor.

A los sacerdotes, a los obispos, a toda la Iglesia: no se conviertan en funcionarios de lo sagrado. Sean pastores. Con las manos sucias de servir y el corazón encendido de ternura.

Y a vos, que tal vez estás leyendo esto con dolor, con preguntas, con ganas de sentir algo más… te digo: Dios no se fue. Está con vos. Aunque lo sientas lejos, Él camina en tus pasos cansados.

Yo me voy en paz. No porque no haya dolor, sino porque confío. Confío en ustedes. En su compasión. En su alegría. En su fe, aunque sea chiquita como una semilla de mostaza.

Recen. Cuiden la Tierra. Defiendan la dignidad humana. Y cuando se reúnan a comer, dejen una silla libre. Que sea para el pobre. Que sea para Jesús.

No se olviden de rezar por mí. Yo estaré rezando por ustedes. Siempre.

Con amor de padre,

Francisco

Papa Francisco. (Andrew Medichini / AP)

En la última carta que se leyó en el funeral del papa Francisco para el mundo no solo se lee una despedida donde admite que tiene “dolor”, pero también pensando en mensajes precisos a:

Jóvenes

Abuelos y abuelas

Sacerdotes, obispos y la iglesia

El texto de la última carta del papa Francisco fue compartido por Adrian Pallarols, el orfebre y amigo personal de Jorge Mario Bergoglio, junto con una fotografía de los dos por su cuenta de Instagram.

La rosa de la plata que el papa Francisco bendijo para la presidenta de México Claudia Sheinbaum

Adrian Pallarols fue quien difundió públicamente la última carta que el papa Francisco dejó para el mundo, mismo orfebre que fue el creador de la rosa de plata que Jorge Mario Bergoglio bendijo para Claudia Sheinbaum.

Fue el 16 de febrero de 2024 que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de 62 años de edad, compartió el detalle que llevaría desde el Vaticano hasta la Basílica de Guadalupe.

Se trató de un video donde se le ve al papa Francisco bendiciendo una rosa de plata tallada por su amigo Adrian Pallarol, quien era su orfebre personal.

Pensando en la devoción de las y los mexicanos por la Virgen de Guadalupe, le pedí al Papa Francisco que bendijera una rosa de plata elaborada por Adrian Pallarols para llevarla a México. Se la entregaré al rector de la basílica. Creo que es el mejor regalo que le puedo llevar al… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 16, 2024

Según la descripción del orfebre del papa Francisco, estas rosas de plata son “únicas” y talladas especialmente para cada cliente con el nombre, fecha y dedicatoria especial que la requiera.

Adrian Pallarols fue gran amigo del papa Francisco desde que este se era sacerdote en Buenos Aires, Argentina, pues fue incluso él quien realizó la misa de su matrimonio y bautizo de sus hijos.

Ante la muerte del papa Francisco y la última carta que Adrian Pallarols compartió, ha recibido innumerable cantidad de mensajes compartiendo el luto a algo más que una figura de la iglesia, sino a su amigo.