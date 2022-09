Con mucho interés, revisé hoy por la mañana la encuesta que realizan SDPnoticias y MetricMx (métrica diaria), rumbo al 2024. El ambiente político empieza a dar giros inesperados y no es para menos.

En primer lugar los resultados de esta encuesta han arrojado resultados que me sorprenden mucho.

Creo que la ruptura de la alianza Va por México traerá consecuencias para el tablero de esta encuesta, y ya la trajo: Aparece en el escenario Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, como último competidor, pero ya aparece cosa que antes no pasaba. Hasta hace unos meses para muchos realmente Mauricio Kuri era una persona desconocida. Pocos sabían quién era él. Y francamente me da mucho gusto que aparezca en la contienda. No nada más porque vivo en el estado que él Gobierna y ya, sino porque he visto que da resultados y me ha tocado conocerle un poquito más de cerca: es un hombre bueno, honesto y de trabajo.

Al parecer mientras la Alianza va por México se colapsa interinamente, para la oposición empieza a resultar una esperanza Mauricio Kuri, pero no nada más ella, de alguna manera aparece por primera vez Beatriz Paredes y eso ya lo veo como un intento desesperado por tener fichas en el tablero que compitan contra Morena y Ricardo Monreal.

Es interesante ver en esta encuesta cómo la gente no está votando tanto por algún partido político en particular sino por la persona, y es que el que aparezca ahí Monreal confunde mucho porque no está claro aún si sigue en Morena o se cambiará de bancada. Pero ahí aparece también, creo yo, como una esperanza de la oposición, increíblemente sí, de la oposición. A Monreal no se le está viendo como uno más de Morena.

La que lleva la delantera y por mucho pues ya se despegó en esta encuesta y bastante de Marcelo Ebrard es Claudia Sheinbaum. La gente la quiere para presidenta. Pero, por otro lado, en un apartado de la encuesta que pregunta: ¿De quién de los políticos tiene peor opinión? Claudia Sheinbaum aparece en segundo lugar muy levadura del primer lugar que ocupa Beatriz Paredes en este cuestionamiento.

Es decir que Sheinbaum no tiene ganado a todo el mundo y que todos aquellos que dicen que no tienen la mejor opinión de ella se irán por el que sí la tengan y ese es Marcelo Ebrard.

Concluyo: A Claudia Sheinbaum se le quiere o no se le quiere. Y esa ambivalencia es peligrosa porque a la pregunta de que de quien se tiene peor opinión Sheinbaum aparece Junto a Beatriz Paredes y Adán Augusto. Y no me sorprende, francamente jamás me pasaría por la mente votar por ninguno de ellos dos.

Me sorprende que sigan apareciendo en estas encuestas Enrique Alfaro y Enrique de La Madrid, sus personalidades no me invitan al voto, no me convencen y más con el acto déspota que tuvo Alfaro con la Rectora del Centro Universitario de la UdeG.

Claudia Sheinbaum le va a seguir ganando a todos porque lleva ventaja. No es una competencia con suelo parejo como reclama Monreal.

Pienso que nadie la va a tumbar.

Y la llamada oposición, esa interinamente desgarrándose unos con otros y también sus miembros deben de estar angustiadísimos de no tener partido al cual anclarse.

Muchos de ellos llegaron a ganar candidaturas gracias a esa Alianza y mi pregunta es: ¿Ahora qué partido político los recibirá?

Ya también nos debe de quedar claro que Alejandro Moreno ya no tiene posibilidades, pero ni como líder del PRI ni en la política. No creo que cuente con el apoyo de ningún priista fortalecido y lo mejor para él es dedicarse a jugar billar o alguna vagancia más.

Estamos por entrar a la recta final del 2022. El 2024 no suena ya tan lejano.

Claudia Sheinbaum deberá cuidar como oro molido sus primeros lugares en las encuestas (porque lleva la delantera en varias de ellas) no debería confiarse tanto y y yo diría dejar de estar abandonando tanto la CDMX por sus giras que ella le llama “conferencias” le hará un bien, pues en una de esas un domingo de viaje conferencial, pase algo en la CDMX, hasta ahí llegó su carrera por la presidencia. Además de que el INE tarde que temprano puede reclamarle estas ausencias.

Por cierto, hablando de ese INE que tanto odian y desprecian Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que NO eran ilegales los muros pintados con el hashtag #EsClaudia y que no lo tomaban como actos de campaña. Es decir que no se están haciendo nada indebido. ¡Qué sorpresa!

Así que, bueno, concluyendo y ahí les van mis pronósticos : Yo creo que Mauricio Kuri aparecerá en la boleta del 2024. Marcelo Ebrard y Monreal se salen de Morena, Beatriz Paredes y Adán Augusto se quedarán flotando en el aire, al igual que Luis Donaldo Colosio y Alfaro.

Pero ya sabemos, en política todo puede pasar.

Quizá llegó la hora realmente de una verdadera transformación. Tengo esperanza que el 2024 pinte mejor para los mexicanos que ahora.

Y de ganar Claudia Sheinbaum pues ya no podrá culpar por el cochinero que le dejan a su ahora jefe y francamente seguirá intocable Enriquito Peña Nieto, así que el paquete con el que cargaría Claudia es enorme, pero no lo carga sola, siempre hay manos con signo de billetes que le ayudarían con el.

Veremos qué pasa.

Estemos atentos.

Es cuanto.